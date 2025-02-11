教育部今年選送教師出國培力起跑 30人7月參訪澳洲14天

為鼓勵辛苦的老師，教育部「114年選送中小學國際教育教師出國入班培力計畫遴選活動」起跑。 圖為去年教師赴澳洲進行教育參訪。（教育部提供）

2025/02/11 12:29

〔記者林曉雲／台北報導〕中小學今日開學，為鼓勵辛苦的老師，教育部今日說明，「114年選送中小學國際教育教師出國入班培力計畫遴選活動」起跑，去年選送30位中小學教師赴澳洲進行14天教育參訪，參與教師發展創新教案，也在各縣市進行20場教學經驗分享，成果豐碩，今年選送申請自即日起至3月7日開放線上報名。

教育部國教署組長孫旻儀說明，教育部委託國立成功大學辦理「113年選送中小學教師出國入班觀課計畫」，選送30位來自全國各地的國小、國中及高中教師，於113年7月前往澳洲昆士蘭州進行為期14天的教育參訪。

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參訪團隊與昆士蘭州教育部門交流，深入當地學校觀摩全納教育、多元文化、環境永續等課程，返國舉辦成果分享會，也吸引超過百位全國教師參與，參與教師對國際教育的觀點有顯著改變，也有助於理解如何將國際教育融入教學。

孫旻儀表示，參與教師發展創新教案，涵蓋文化學習、全球公民素養、人權議題及環境永續等面向，其中多件優秀作品如「無礙未來：以愛連結世界的共融旅程」、「文化交織的軌跡」等獲好評，計畫成功帶動校際交流，參與教師已在各縣市進行超過20場教學經驗分享，擴大計畫影響力。

今年錄取教師也將安排行前國內培訓及行前共備，涵蓋國際教育策略與實務，於返國後參加成果分享會，發表教案及教學心得，優質案例編撰成數位教材，供全國教師參考。

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