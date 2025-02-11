中小學今日開學防流感 鄭英耀：勤洗手維護健康人人有責

國中小學寒假結束，今天開學。（記者田裕華攝）

2025/02/11 11:49

〔記者林曉雲／台北報導〕中小學今（11）日開學，天氣回暖，家長先前擔憂流感疫情，學生今早到校情況普遍不錯。教育部長鄭英耀表示，今日中小學開學，希望學校和社區及家長更緊密的合作，營造更溫馨安全的友善校園環境，讓學生有一個更安心的學習環境；另外，對於流感防疫工作，則須落實健康自我管理，勤洗手，公共衛生維護，人人有責。

新竹市教育處長林立生受訪表示，為防範流感、水痘、腸病毒、病毒性腸胃炎等校園常見傳染病，已請學校在教務會議中，提醒加強衛教宣導，教職員工生及家長落實手部衛生及咳嗽禮節，做好自主健康管理，隨時觀察學生健康狀況，適時關懷有上呼吸道症狀、發燒、嘔吐及腹瀉之學生，並宣導「生病不上課、不上班」觀念，落實群聚通報及相關感染管制措施，以避免疫情擴散，防範群聚事件發生，另學校也會定期進行環境消毒與重點消毒，並維護洗手設備，公共空間、教室、寢室開窗保持空氣流通，避免長期處於密閉空間。

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嘉義市大業實驗國中校長陳明君表示，為幫學生收心，昨天先返校打掃校園，全校近300名師生今日在影城辦理始業式，以曾獲國際3D大獎的曲全立導演最新執導「台灣超人」揭開序幕，感謝嘉義市教育處長郭添財團隊的規劃安排、游梅公益信託慈善基金贊助，基金委員楊焜耀則導讀故事，她也帶領孩子做「靜心運動」，並贈送「三心三力：自信心、熱心、關懷心，學習力、行動力、生命力」，期許「每天超越自己」自我實現。

嘉義縣南新國小校長莊政道則說，全校學生930人，今日學生到校情況正常，請病假人數22人，大概約有2%學生請病假，不一定是流感，多數是感冒發燒，有幾個學生肺炎，另最近諾羅病毒病例也蠻多的，學校和老師都會加強關注學生的健康，全校也共同加強打掃，今日開學就直接上課，進入學習狀態。

中小學今日開學，嘉義市大業實驗國中教師以對話圈活動，幫助學生們收心。（大業實中提供）

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