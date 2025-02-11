高雄中正體育場大變身 廣場先完工開放

高雄市中正體育場前廣場全新改造，轉化為綠意公共空間。（工務局提供）

2025/02/11 12:23

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市中正體育場大變身改造，體育場前的廣場轉化為綠意盎然的公共空間，近期已先完工開放啟用。

建於1986年的中正運動場，曾於1996年舉辦已故巨星麥可·傑克森演唱會，當時全場湧入3萬5000人。但隨著時代變遷已顯老舊，功能被嶄新的世運主場館取代，高市府於2022年宣布啟動改造計畫。

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根據市府規劃，中正體育場將規劃轉型成為「Kaohsiung Highline」，除了將封閉的運動場改造為開放式的高架公園，整體規劃也將串接捷運橘線O9站，形塑整體運動園區，並串聯周遭公共設施，包含公共托育中心、運動中心等，成為大型運動休閒生活聚落。

高雄市工務局長楊欽富指出，為配合中正體育場改造計畫，座落於捷運苓雅運動園區站3號出口的全新廣場，在創意設計下，轉化為綠意盎然的公共空間。廣場整建工程配合作為體育場未來整體改造計畫一部分，設計特別注重大面積綠化，原有植栽帶不僅保留，更擴大草皮面積。

設計團隊並進一步調整廣場周圍人行動線，讓通行環境更順暢，並加設無障礙設施，成為友善場域。

高雄市工務局公園處強調，中正體育場前廣場作為連結高速公路交流道與城市運動空間的關鍵節點，未來中正體育場完工後，可融合比鄰的衛武營國家藝術文化中心，為苓雅運動園區注入多元的運動項目與嶄新風貌。

中正體育場前廣場是連結高速公路交流道，與城市運動空間的關鍵節點。（工務局提供）

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