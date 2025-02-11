新北推交通平安小神衣 農曆3月「媽祖生」免費索取

新北市政府推出交通平安小神衣，首批製作4000個已發送完畢。（記者賴筱桐攝）

2025/02/11 12:25

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市新聞局推出「交通平安小神衣」，農曆年前發送4000份，引起民眾熱烈迴響，市府規劃加碼製作，預計配合農曆3月「媽祖生」，在新北市轄內各大媽祖廟發放。市長侯友宜今日在道安會報拿交通小神衣向市民拜晚年，宣導路口停讓及交通安全的重要性。

侯友宜表示，新春期間走春出遊必須注意交通安全，同時指示各局處，新的一年從工程、宣導、教育、監理、執法等面向落實道安工作，維護安全的交通環境。

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新聞局今天在新北市道安會報工作小組報告指出，新北推出「交通平安小神衣」，農曆年前與轄內12間宮廟合作免費發送，首批製作4000個，不到1週就發放完畢，還有其他縣市民眾特地來索取。

新聞局長李利貞指出，市府已經準備加碼印製交通小神衣，目前規劃配合農曆3月「媽祖生」，於新北市各大媽祖廟發放。交通小神衣設計別出心裁，正面繡有象徵守法行車的Q版小車車，背面繡上「交通平安」字樣，民眾可將在宮廟祈求的護身符放入開口內袋作為平安符，象徵保平安。

新聞局也提醒民眾「路口要停讓，安全有保障」，把停讓文化當成日常交通習慣，當駕駛人時務必「慢看停」，車輛行經路口主動禮讓行人；當行人時要「停看聽」，走路要走行人穿越道，注意周遭狀況，守護自己與他人平安。

新北交通平安小神衣造型可愛，規劃配合農曆3月「媽祖生」，於轄內各大媽祖廟發送。（記者賴筱桐攝）

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