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    熱門登記結婚日「214」情人節將至 桃市13區戶所送好禮

    桃園市13區戶政事務所將舉辦「西洋情人節結婚登記送好禮」活動，各戶所也提供結婚背板供新人拍照，圖為新屋戶所。（民政局提供）

    桃園市13區戶政事務所將舉辦「西洋情人節結婚登記送好禮」活動，各戶所也提供結婚背板供新人拍照，圖為新屋戶所。（民政局提供）

    2025/02/11 12:25

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕2月14日就是西洋情人節，也是新人登記結婚的熱門日子，桃市府民政局表示，為鼓勵婚育將聯合13區戶政事務所，舉辦「西洋情人節結婚登記送好禮」活動，新人在2月14日到戶所辦理結婚登記，即贈送精美好禮，其中，大溪戶所加碼推出「幸福禮1+1，大溪結婚小旅行」，讓新人在完成登記後，就可在大溪展開甜蜜旅程。

    民政局戶政科統計，桃園市熱門結婚登記日，包括象徵「一心一意」的1月1日、2月14日西洋情人節、諧音「我愛妳」的5月20日、代表「十全十美」的10月10日，以及近年流行的「打破光棍」11月11日及12月25日「幸福聖誕」等；2023年特殊結婚日前3名，分別是2月14日320對、5月20日203對、11月11日47對，2024年前3名有所變動，5月20日躍升第1共400對，其次為11月11日198對、12月25日耶誕節79對，2月14日跌出前3名主要是去年不是宜嫁娶日，因此影響結婚登記對數。

    大溪戶所表示，今年214登記結婚日將與木藝博物館聯名舉辦活動，提供新人「愛的木工藝課程」兌換卡，完成課程後還可再獲得「幸福久久禮券」1張，憑券至大溪物產小舖兌換甜蜜雙人茶點，或至木生活館兌換幸福生活體驗（4選1），可選擇製作漆扇或穿上旗袍、和服暢遊大溪，來場蜜月微旅行；其他戶所活動包括桃園戶所「放閃有禮，桃醉幸福」、中壢戶所「包你甜蜜，幸福滿溢」、楊梅戶所「214愛就袋著走」、觀音戶所「緣定觀音，情定14」等。

    民政局長劉思遠表示，辦理結婚登記的戶所是愛的見證地，各戶所皆結合在地特色主題提供結婚背板，因應民眾需求，去年13戶所結婚背板已全數更新，新屋戶所於12月底完工「臻愛新屋」結婚背板已啟用，結合永安漁港石滬及客家桐花意象，為新人留下美好回憶。

    「西洋情人節結婚登記送好禮」活動，各戶政事務所精心準備多項結婚好禮，如甜蜜手腕包、愛心盤、對杯、對筷及香氛皂等，讓新人喜上加喜，民政局提醒，為節省臨櫃等待時間，新人到戶所登記前，可先利用電話或至內政部戶政司全球資訊網辦理網路預約，再依指定時間至戶所辦理結婚登記。

    桃市府民政局舉辦「西洋情人節結婚登記送好禮」活動，大溪戶所加碼推出「幸福禮1+1，大溪結婚小旅行」，讓新人在完成登記後，就可在大溪展開甜蜜旅程。（民政局提供）

    桃市府民政局舉辦「西洋情人節結婚登記送好禮」活動，大溪戶所加碼推出「幸福禮1+1，大溪結婚小旅行」，讓新人在完成登記後，就可在大溪展開甜蜜旅程。（民政局提供）

    桃市府民政局舉辦「西洋情人節結婚登記送好禮」活動，大溪戶所加碼推出「幸福禮1+1，大溪結婚小旅行」，讓新人在完成登記後，就可在大溪展開甜蜜旅程。（民政局提供）

    桃市府民政局舉辦「西洋情人節結婚登記送好禮」活動，大溪戶所加碼推出「幸福禮1+1，大溪結婚小旅行」，讓新人在完成登記後，就可在大溪展開甜蜜旅程。（民政局提供）

    桃市府民政局舉辦「西洋情人節結婚登記送好禮」活動，大溪戶所加碼推出「幸福禮1+1，大溪結婚小旅行」，讓新人在完成登記後，就可在大溪展開甜蜜旅程。（民政局提供）

    桃市府民政局舉辦「西洋情人節結婚登記送好禮」活動，大溪戶所加碼推出「幸福禮1+1，大溪結婚小旅行」，讓新人在完成登記後，就可在大溪展開甜蜜旅程。（民政局提供）

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