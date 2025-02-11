苗栗好望角新增「鏡頭君」 360°全景放送山海美景

苗栗縣政府文化觀光局也在後龍鎮好望角觀景平台建置完成「鏡頭君」，提供360°全景直播影像，可飽覽周邊山海美景。（記者彭健禮翻攝）

2025/02/11 11:50

〔記者彭健禮／苗栗報導〕合歡山武嶺亭設有路況即時影像監視系統，成為遊客熱門留影地點，俗稱「鏡頭君」。苗栗縣政府文化觀光局也在後龍鎮好望角觀景平台建置完成「鏡頭君」，提供360°全景直播影像，可飽覽周邊山海美景，也歡迎遊客前往留影。

縣府文化觀光局表示，即起民眾可以上網連結至苗栗縣政府文化觀光局YouTube平台，透過影像左上角的方向指標，可即時觀看後龍好望角觀景平台的360°全景直播影像；無論身在何處，都能輕鬆享受景區的美麗景觀，為智慧觀光打造了一個全新的標竿。請上YouTube平台搜尋「苗栗後龍好望角360 4K全景即時影像」（https://www.youtube.com/live/pVLBQC7juzA ）欣賞。

請繼續往下閱讀...

文化觀光局長林彥甫表示，後龍好望角觀景平台的360°全景直播影像，除了可讓無法親臨現場的民眾欣賞山海美景，也能提供遊客上合歡山武嶺亭「鏡頭君」前留影的體驗，歡迎遊客造訪，感受苗栗好山好水。

民眾可以上網連結至苗栗縣政府文化觀光局YouTube平台，透過影像左上角的方向指標，可即時觀看後龍好望角觀景平台的360°全景直播影像。（記者彭健禮翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法