花燈廢電池藏危機 南市環保局提醒做好回收避免引發火災

南市環保局宣導大家提花燈迎元宵，廢電池回收要做好。（圖由南市環保局提供）

2025/02/11 12:14

〔記者蔡文居／台南報導〕元宵是農曆年節重要慶典，賞花燈、提燈籠、吃元宵、猜燈謎，熱鬧又不失年味。南市環保局提醒市民，過節之餘也別忘了環保，小提燈別亂丟，記得取出電池再回收，若未妥善處理，在垃圾清運過程中可能因擠壓、高溫或導電引發火災。

南市環保局表示，許多小提燈、玩具內含電池，若隨意丟棄，恐造成重金屬污染環境，甚至累積毒性，影響下一代健康。只要先取出電池，再分類回收，就能有效降低污染，守護地球，大家舉手之勞就能為環境盡一份心力。

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環保局長許仁澤表示，除了一般乾電池，「二次鋰電池」也常見於手機、相機、筆電等產品。鋰電池活性高，若未妥善處理，在垃圾清運過程中可能因擠壓、高溫或導電引發火災，後果嚴重。建議民眾將廢電池分類存放，並送往超商、量販店、超市或清潔隊回收車回收。妥善回收廢電池，不僅能落實循環經濟，還能降低清潔人員的作業風險。

南市環保局提醒市民，小提燈別亂丟，記得取出電池再回收，若未妥善處理，清運過程中恐引發火災。 （圖由南市環保局提供）

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