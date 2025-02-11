明日元宵大雨攪局！2波冷空氣快閃撲台

未來一週降雨預報示意圖。（中央氣象署提供）

2025/02/11 11:28

〔記者林志怡／台北報導〕明（12）日是農曆正月十五，是一年一度的元宵節，台灣燈會將在桃園點燈；但中央氣象署指出，今日各地白天氣溫雖可重回20度以上，但明日受到鋒面通過、南方雲系影響，天氣並不理想，各地都有機會降雨，尤其西半部、東北部地區容易有局部大雨，白天氣溫將較今日下降3至4度不等，感受較濕冷。

中央氣象署簡任技正伍婉華說明，由於前一波寒流減弱，今日各地白天氣溫持續回升，且各地多雲到晴，僅東半部地區、恆春半島、基隆北海岸會有零星短暫降雨，西半部地區白天氣溫24至25度，東半部地區22至23度，但因台灣北方有一處鋒面建立，加上南方雲系靠近，今晚起各地降雨機率增加。

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伍婉華指出，本週受到將先後有2波鋒面與冷空氣影響台灣，元宵節當天受第一波鋒面通過與南方雲系影響等，各地雲量增加、都有降雨機率，且西半部地區、東北部地區雨時較長，容易有局部大雨發生，白天氣溫則較今日下降3至4度，且今晚至明日台中以北、馬祖有霧。

此外，伍婉華說明，第一波冷空氣預計影響台灣至週五，受東北季風增強影響，週五清晨中部以北、東北部13至14度，其他各地15至17度，感受濕冷，但週五白天起至週六期間，氣溫就會逐漸回升，白天氣溫可重回20度以上。

伍婉華也提到，週六將有鋒面通過台灣北方海面，北部、東半部地區、中部地區、南部山區、澎金馬等，有局部短暫降雨機率，週日起則有第二波冷空氣襲台，可能達到大陸冷氣團強度，但因帶來較乾冷的空氣，雨區將限縮至東半部的迎風面地區。

未來一週氣溫預報趨勢圖。（中央氣象署提供）

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