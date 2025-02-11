新板特區再添1都更案完工 老舊公寓翻轉打造24層住宅大樓

位於新板特區、板橋區中山段的都更案基地，更新前多為低樓層的老舊公寓。（都更處提供）

2025/02/11 11:46

〔記者賴筱桐／新北報導〕新板特區為新北市的市政及交通樞紐中心，擁有五鐵共構優勢，周邊有商辦大樓、百貨公司、國際級酒店，近期再添1筆都更案完工。板橋中山段基地原本是低樓層老舊公寓，透過都更興建1棟地上24層、176戶的現代化住宅，2024年12月18日取得使用執照，預計今年4月辦理點交，住戶下半年就能入住嶄新家園。

新北市政府都市更新處指出，新板特區計畫1994年發布實施，2009年變更細部計畫，位於板橋區中山路南側的特專一區屬於都市更新區，主要供住宅、零售業、服務業、事務所、金融機構用途；另變更細部計畫，特專二區屬商旅辦公區，2012年板橋大遠百開幕；2013年秀泰影城、曼哈頓金融大樓、遠東企業總部啟用；2017年板橋凱撒大飯店、新光人壽新板金融大樓開幕；2018年希爾頓酒店進駐等。

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都更處表示，本案基地面積共2006平方公尺，更新前多為20年以上1、2層及5層樓公寓，公共設施及活動空間不足，老舊頹敗生活機能不佳。配合都市發展需求，透過都市更新興建1棟地上24層、地下5層共176戶的現代化住宅，提高居住品質。

此外，更新單元臨西側25公尺新府路留設淨寬2公尺空間，前方退縮併同基地留設6公尺開放空間供公眾通行，創造友善行人環境，強化防災、休憩機能，增加植栽綠美化，設置街道家具，打造現代化、多元化的生活環境。

都更處說明，新板特區特專一區都更案已有4案完工、1案施工中、2案審議中，本案完工後，該區都更案面積超過目標量6成，帶動周邊更新發展，並融合綠地、辦公、商業、住宅、市政、交通轉運等多元機能，提高價值並促進地區繁榮。

新板特區再添1筆都更案完工，打造地上24層的現代化住宅大樓。（記者賴筱桐攝）

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