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    內湖樂活夜櫻幸季 壓軸公主主題派對週六登場

    白天賞櫻花，晚上看櫻花燈光秀的內湖「樂活夜櫻季」，壓軸公主主題派對本週六登場。（台北市公園處提供）

    白天賞櫻花，晚上看櫻花燈光秀的內湖「樂活夜櫻季」，壓軸公主主題派對本週六登場。（台北市公園處提供）

    2025/02/11 11:43

    〔記者何玉華／台北報導〕白天賞櫻花，晚上看櫻花燈光秀的內湖「樂活夜櫻季」，進入最後一週，台北市工務局公園路燈工程管理處預告壓軸的「幸福星光迪士尼公主主題派對」，將於15日登場，當天民眾若穿著白色、銀色或公主服裝參與活動，就有機會獲得限量發放的100份專屬櫻花杯套。

    公園處指出，2025樂活夜櫻季以「櫻花樹下的幸福」為主題，自1月24日至2月15日展開；夜晚搭配柔和的投射燈光，設置有櫻花步道、迪士尼公主裝置藝術及許願光廊，浪漫璀璨的夜櫻景致吸引不少民眾拍照打卡；壓軸的「幸福星光迪士尼公主主題派對」將於本週六登場。

    公園處表示，15日當天的「幸福星光迪士尼公主主題派對」，民眾若穿著白色、銀色或公主服裝參與，就有機會獲得限量發放100份的專屬櫻花杯套；活動內容包括迪士尼音樂派對、氣球發放及台灣樂高®體驗活動，還有露天電影院播放經典迪士尼電影，現場也設置樂活櫻花市集，有豐富的文創商品及特色美食。

    另外，還有「IG美圖大賞」活動，分享當天美照標記官方標籤並填寫問卷，即有機會抽中台灣樂高®公主系列、American Explorer 美國探險家 20吋粉色行李箱、韓國Queen Chef 公主粉不沾鍋等精美好禮；現場問券填寫也有多項好禮。由於附近車位有限，公園處建議搭乘捷運文湖線到東湖站，3號出口出站步行10分鐘即可抵達，或是搭公車到東湖國小站，步行約3分鐘，鄰近也有YouBike站可多加利用。

    白天賞櫻花，晚上看櫻花燈光秀的內湖「樂活夜櫻季」，壓軸公主主題派對本週六登場。（台北市公園處提供）

    白天賞櫻花，晚上看櫻花燈光秀的內湖「樂活夜櫻季」，壓軸公主主題派對本週六登場。（台北市公園處提供）

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