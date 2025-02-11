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    南市議員捕獲特大號綠鬣蜥 吃太胖躲車下「露出蜥蜴尾巴」

    這隻綠鬣蜥肚子超肥的，一度以為懷孕了，原來只是一隻胖蜥蜴。（圖南市議員林冠維提供）

    這隻綠鬣蜥肚子超肥的，一度以為懷孕了，原來只是一隻胖蜥蜴。（圖南市議員林冠維提供）

    2025/02/11 11:46

    〔記者蔡文居／台南報導〕外來種的綠鬣蜥族群數快速擴散，入侵民宅案件愈來愈多，台南市議員林冠維昨天要外出跑行程，竟然在座車底下發現一隻特大號的綠鬣蜥， 他拿來網子先網住牠，再通報農業局前來捕捉，一量竟然長達1米多，不僅又肥又大，而且出現在住宅區，民眾驚呼「好大隻，嚇死人了！」

    林冠維說，他的服務處在永康區富強二段19巷，昨天下午要出門跑行程時，準備開車，卻發現車下有異狀，一根長長的尾巴竟然露出車外，一看原來是一隻超胖的綠鬣蜥竟然躲藏在他車底下。

    他說，當下，他找來一支魚網，先用網子固定住牠，立即通報農業局派員前來捕捉。一丈量竟然長達100多公分，非常大隻，長到尾巴藏不住而露出「馬腳」。尤其牠的肚子超肥的，他一度以為懷孕了，經農業局鑑定是一隻母蜥，但並未懷孕，只是愛吃了一點，是一隻胖蜥蜴。

    林冠維表示，外來種綠鬣蜥，牠們一次可產至少40隻以上的幼蜥，幾乎沒有天敵，在台南的數量年年攀升，引發生態危機。民眾遇到綠鬣蜥不用慌張，可通報1999由農業局派員捕捉。

    南市農業局森保科長朱健明表示，他們捕獲最長的綠鬣蜥也約1米多，這隻算大隻的，有些體型較大的，會讓人感到害怕，其實牠們還蠻溫馴的，而且是草食性的，並不會攻擊人。南市去年共獲捕綠鬣蜥1萬2000多隻，今年到2月11日為止捕獲640隻。這陣子因天氣較冷，有的會跑進民宅，民眾可通報1999，會立即派員前往處理。

    南市議員林冠維身高180公分，這隻綠鬣蜥與他胸膛齊高，長達1米多。（圖南市議員林冠維提供）

    南市議員林冠維身高180公分，這隻綠鬣蜥與他胸膛齊高，長達1米多。（圖南市議員林冠維提供）

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