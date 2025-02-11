高雄灣仔內市場地板全更新 議員：讓婆婆媽媽走路更安心

高雄灣仔內市場地磚原本多數破損、碎裂。（張博洋提供）

2025/02/11 11:40

〔記者王榮祥／高雄報導〕被暱稱灣仔內市場的高雄三民第二公有市場因長年使用，地板多處破損碎裂，很容易讓人摔倒，經市議員張博洋協調，促成高市經發局將市場內地板全面更新，婆婆媽媽走路買菜時更安心。

張博洋表示，去年收到三民第二公有市場攤商及民眾陳情，市場內地磚長年使用後，有多處地面破損與碎裂，且原地磚材質不易止滑，排水性也不佳，數度造成民眾摔倒受傷。

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由於經發局對市場進行結構補強工程，攤商及民眾建議，能夠在進行結構補強時，一併將市場地磚鋪面進行換新重鋪。

經與高市經發局及市場管理處溝通爭取下，終於在過年前完成市場地磚全面重鋪換新，磚面也挑選止滑材質，搭配原先結構補強工程，讓三民第二公有市場開市後煥然一新，讓攤商及前來消費的民眾能夠開心、安心。

位於高雄三民區建工路上的三民第二公有市場，在地人習慣稱為灣仔內市場，是有數十年歷史的傳統市場，隨著時代變遷，市場也較為落寞不見往日熱鬧情景，但附近還保有幾間地方美食，包括入口處的素食攤、無名蒸肉圓等。

高市經發局協助更新灣仔內市場地磚，婆婆媽媽跟攤商走起路來更踏實、安心。（張博洋提供）

灣仔內市場結構補強，同時更新地磚，讓市場變得更清新。（張博洋提供）

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