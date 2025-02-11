台中兒少性剝削增2成 開學日婦幼警教「六招」自保

台中市婦幼隊印製「兒童自我保護6原則」與「認識身體的界線」墊板。（警方提供）

2025/02/11 11:28

〔記者許國楨／台中報導〕台中市去年查獲兒少性剝削案件較前年增加約兩成，其中與青少年因缺乏自我保護意識而拍攝、散布性影像有關，趁著今天開學日，婦幼隊特別到國小護童及婦幼安全宣導，除維護學童人身安全外，更發放印製婦幼安全宣導標語宣導品，灌輸「六招」自保及辨識網路陷阱的知能。

根據統計，台中市去年查獲兒少性剝削案件共207件，較前年170件增加約21%，主要是因為去年7到9月間配合台中地檢署檢察官指揮，主動偵辦分散全國各縣市「創意私房色情網站」案件，因而查獲支付對價「持有」及「觀覽」兒少性影像案類，為案件整體增加主因。

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其中43%與青少年因缺乏自我保護意識而拍攝、散布性影像有關，38%則因網路交友遭誘騙拍攝私密影像，青少女受害比例仍高於男性，一名少女因結識網路男友，被對方以甜言蜜語誘騙傳送私密照片，進而遭受威脅要求更多不雅內容，甚至恐嚇散布影像，令她飽受心理壓力，最後在家人支持下向學校反映並報警處理。

趁著今天開學日，婦幼隊到豐原區豐田國小與校方導護志工合作，實施護童勤務及婦幼安全宣導，印製「兒童自我保護6原則」與「認識身體的界線」墊板及資料夾贈與學童，提醒學童「結伴同行」、「立即離開」、「大聲喊叫」、「熟悉路線」、「練習應對」及勇於「尋求協助」（撥打報案專線110、保護專線113）。

另鑒於現代網路與科技產品普及，婦幼隊也發送圖文並茂的宣導品，介紹常見的網路陷阱，例如「網路交友陷阱」、「拍攝私密照風險」、「社群跟風風險」及「網路遊戲陷阱」，並強調「不要拍、不要傳」原則，除實體宣導，也透過網路及社群平台多元行銷，強化民眾法治觀念與提高兒少自我保護意識。

婦幼隊印製L型資料夾，介紹常見的網路陷阱，避免兒少受害。（警方提供）

婦幼隊員警在校門口發送墊板和L型資料夾給學童。（警方提供）

婦幼隊員警在校門口發送墊板和L型資料夾給學童。（警方提供）

員警提醒兒童自我保護的重要性。（警方提供）

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