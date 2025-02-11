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    再提「班班喝鮮乳」 蔣萬安指示研議地方教育基金支應

    台北市長蔣萬安（中）今天趁國小開學到校園視察，並在遊戲區與小朋友互動。（記者田裕華攝）

    台北市長蔣萬安（中）今天趁國小開學到校園視察，並在遊戲區與小朋友互動。（記者田裕華攝）

    2025/02/11 11:08

    〔記者甘孟霖／台北報導〕農業部、教育部去年推動「班班喝鮮乳」政策，不過上路後因執行面困難緊急喊卡，台北市長蔣萬安今（11日）強調，台北市相關配套都已經到位，只欠中央經費，他認為「怎麼窮都不能窮孩子」，也與教育局研議規劃使用地方教育基金支應。

    蔣萬安今赴銘傳國小視察開學日，針對班班喝鮮乳政策受訪表示，台北市正非常積極規劃，希望今年就可以讓政策上路，經費部分也希望中央可以持續維持政策，讓經費到位，一定可以克服執行面上的困難。

    蔣萬安說，為了讓學生都能喝到先乳，他親自走訪四大超商以及大型通路業者溝通，也與悠遊卡公司完成技術上的各項問題，執行面沒有問題。

    記者追問如中央經費不到位，北市是否動用教育基金支應？蔣萬安回應，這部分都在研議並且規劃中，他認為「怎麼窮都不能窮孩子」，希望讓孩子長得更高、更壯，這部分台北市會全力以赴，讓政策儘快落實，讓孩子們都喝到鮮乳。

    教育局長湯志民補充，目前台北市鮮奶政策正籌畫營運當中，希望中央經費能到位，配套部分都持續與超商聯繫，對於靠卡使用鮮奶券領取、鮮奶提取方式，都已經解決，希望中央給予孩子支持。

    他說，對於動支教育基金部分教育局也做過研議，希望中央政策有一致性能持續推動。

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