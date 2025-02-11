快捷9號今早「放鴿子」 楊文科批業者欺瞞政府、指示從嚴處分

今天（11日）是開學日，新竹縣政府新闢的快捷9號公車今原訂試營運，沒想到竟「放鴿子」未實際上路。（記者廖雪茹攝）

2025/02/11 11:14

〔記者廖雪茹／新竹報導〕今天（11日）是開學日，新竹縣政府新闢的快捷9號公車今原訂試營運，沒想到竟「放鴿子」；交通旅遊處長陳盈州表示，業者亦捷科際公司迄昨晚都保證沒問題，今早卻突因駕駛調度問題而未實際上路。對於學生搭公車通學的權益被默視，讓縣長楊文科震怒，不滿遭業者「打臉」，並認為業者行徑已嚴重欺瞞政府，請交旅處從嚴處分，想辦法讓今天放學時間順利發車。

楊文科今天上午在主管會報關切表示，開學上路首日，竟發生快捷9號未如期上路，交旅處應痛加檢討！縣府團隊這麼努力推動大眾公共運輸，快捷9號和快捷8號一樣都是應民眾的要求而好意規劃，可搭到六家高中、新竹高工、新竹女中、新竹高商、新竹高中等學校，路線和站牌也妥善規劃，竟然有市民代表稱縣府甩鍋竹北市公所？同時，他指示交旅處今午務必緊急處置，讓下午放學時間學生有公車可搭。

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陳盈州表示，縣府遲至2月4日才發出公文，是因在等業者提供公車的GPS座標等設備。快捷9號行駛路線主要在竹北市公所的管養範圍，原本會勘時公所都答應會一起協助公車停靠站牌的標線，後續以電話追蹤，但公所皆無回應，上週2月5日他親自搭車了解時發現確有多處標線尚未劃設，經緊急派工，今晨上路前劃設完畢，臨時站牌也都設置完成。

陳盈州說，迄昨晚與業者聯繫，業者都回報沒有問題，不料今早卻發生未如期上路事件。目前至3月為第一階段籌備期，若未能改善，將不同意進入第二階段籌備期。

楊文科不滿指出，該業者已有「前科」，去年芎林等鄉鎮市公車路線也因故未按時間上路或遲到等情事，而引發民怨。這是不允許的！

楊文科最後結論指示，業者行徑宛如「打臉」縣府，已嚴重欺瞞政府，請交旅處從嚴處分，並指示今午前緊急開會研議，務必讓今天放學時間順利開車。

民進黨竹北市民代表陳禹同昨天砲轟，他從上週末起到昨天早上，幾乎天天去了解快捷9號要通車的配套設施是否都完備，8個新設站點統統沒有站牌，也沒設公車停靠區，共用的舊站點更沒標示，卻一直都是新站沒設，舊站共用的站牌牌面也沒有更新，標示不清要讓誰知道在哪裡可以上車啊？（11:36更新）

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