流感高峰不敢輕忽 開學日小朋友口罩戴緊緊

台北市長蔣萬安視察113學年度第2學期國小開學日活動，並在銘傳國小校門口發放墊板，與進校門的小朋友互動。（記者田裕華攝）

2025/02/11 11:00

〔記者甘孟霖／台北報導〕今（11日）是國中小開學日，由於目前仍是流感高峰期，觀察約8成小朋友入校口罩戴緊緊。台北市長蔣萬安受訪表示，除持續宣導勤洗手、戴口罩等衛教觀念外，也請學校持續針對疫情監測，加強通報、清消，公費疫苗部分也會請衛生局跟中央溝通協調。

蔣萬安今赴大安區銘傳國小視察學生開學狀況，並發放火車墊板給學生們，面對流感疫情高峰，他表示市府除了持續宣導勤洗手、戴口罩等措施，也請學校持續針對疫情監測，並且即時通報，也要加強環境清消。

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目前台北市中小學學生流感疫苗接種率約6成多，公費疫苗也已經見底，尚待中央緊急增購部分到位。蔣萬安表示，會請衛生局持續和中央溝通協調。

教育局長湯志民補充，該局會持續跟衛生局配合，疫苗到位後學校如有需求，就會安排到校施打。他也認為，預防疾病根本還是在於免疫系統建立，孩子平時睡得飽、吃得健康，並且多運動，身體就會有更強的免疫力；不過也呼籲，因這波流感疫情強烈，孩子要多注意與同學間的互動，也留意身體健康狀態，如有不舒服就要立刻反應。

羅姓家長表示，看到疫情高峰還是有點害怕，也特別提醒孩子在外一定要戴口罩，並且注意保持與他人的社交距離。

小五謝姓女童表示，對於流感不太擔心，因為學校有很多洗手台，下課玩完遊具後她都會去洗手，爸媽也交代人多的時候就要戴口罩；另名宋姓女童則說，對疫情有點害怕，因為上學期班上曾流行過腸胃炎，爸媽有提醒在外要多洗手、戴口罩，吃飯時再摘下口罩，並且在用餐期間不要和同學聊天。

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