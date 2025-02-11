為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    愈夜愈美麗！南投「白宮」尬光雕投影 璀璨夜景限時快閃

    南投稅務出張所因白色外觀被稱作「南投白宮」，今年首度推出光雕投影秀，璀璨夜景展現歷史建築之美。（南投縣政府提供）

    南投稅務出張所因白色外觀被稱作「南投白宮」，今年首度推出光雕投影秀，璀璨夜景展現歷史建築之美。（南投縣政府提供）

    2025/02/11 10:31

    〔記者劉濱銓／南投報導〕元宵節將至，南投縣文化局本月7日起，在南投市的文化園區舉辦「南投光語祭」，透過光雕秀等表演，展現南投城區的文化魅力，其中俗稱「南投白宮」的稅務出張所，還有光雕投影秀，潔白建築搭配璀璨燈光投影，讓歷史建築的夜景愈夜愈美麗，每晚6點到9點的燈光投影秀，限時2週快閃，持續到2月20日。

    文化局表示，此次是首度在南投文化園區舉辦大型光雕活動，從市區武德殿前圓環到仁壽公園之間，布置一條溫馨浪漫光廊，本月7日起在南投稅務出張所還有炫目的光雕投影秀，運用建物潔白特色，結合色彩繽紛的投影圖案，展現南投日月潭等各地景點，以及原住民等人文風情，畫面投影時還有音樂陪襯，讓民眾欣賞時更有參與感。

    文化局說，光語祭活動可拉近歷史建物與民眾的距離，並以點到點的串聯方式，讓遊客能走訪文化園區欣賞浪漫光環境，活動開跑後吸引大批民眾圍觀欣賞，獲得不錯迴響，明年預計會持續辦理，惟夜間展演期間有限，民眾可要把握機會。

    「南投白宮」稅務出張所首度推出光雕投影秀，展現南投各地景點與人文風情。（南投縣政府提供）

    「南投白宮」稅務出張所首度推出光雕投影秀，展現南投各地景點與人文風情。（南投縣政府提供）

    「南投白宮」稅務出張所首度推出光雕投影秀，璀璨夜景吸引大批民眾欣賞。（南投縣政府提供）

    「南投白宮」稅務出張所首度推出光雕投影秀，璀璨夜景吸引大批民眾欣賞。（南投縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播