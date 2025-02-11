愈夜愈美麗！南投「白宮」尬光雕投影 璀璨夜景限時快閃

南投稅務出張所因白色外觀被稱作「南投白宮」，今年首度推出光雕投影秀，璀璨夜景展現歷史建築之美。（南投縣政府提供）

2025/02/11 10:31

〔記者劉濱銓／南投報導〕元宵節將至，南投縣文化局本月7日起，在南投市的文化園區舉辦「南投光語祭」，透過光雕秀等表演，展現南投城區的文化魅力，其中俗稱「南投白宮」的稅務出張所，還有光雕投影秀，潔白建築搭配璀璨燈光投影，讓歷史建築的夜景愈夜愈美麗，每晚6點到9點的燈光投影秀，限時2週快閃，持續到2月20日。

文化局表示，此次是首度在南投文化園區舉辦大型光雕活動，從市區武德殿前圓環到仁壽公園之間，布置一條溫馨浪漫光廊，本月7日起在南投稅務出張所還有炫目的光雕投影秀，運用建物潔白特色，結合色彩繽紛的投影圖案，展現南投日月潭等各地景點，以及原住民等人文風情，畫面投影時還有音樂陪襯，讓民眾欣賞時更有參與感。

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文化局說，光語祭活動可拉近歷史建物與民眾的距離，並以點到點的串聯方式，讓遊客能走訪文化園區欣賞浪漫光環境，活動開跑後吸引大批民眾圍觀欣賞，獲得不錯迴響，明年預計會持續辦理，惟夜間展演期間有限，民眾可要把握機會。

「南投白宮」稅務出張所首度推出光雕投影秀，展現南投各地景點與人文風情。（南投縣政府提供）

「南投白宮」稅務出張所首度推出光雕投影秀，璀璨夜景吸引大批民眾欣賞。（南投縣政府提供）

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