武陵國家森林遊樂區推出台灣二葉松木質與非木質利用靜態展

台灣消失近50年的「松脂採集法」模型。（林業署提供）

2025/02/11 10:27

〔記者歐素美／台中報導〕正值武陵農場櫻花季，林業及自然保育署台中分署即日起也在武陵國家森林遊樂區同步推出「台灣二葉松木質與非木質利用靜態展」，帶領民眾認識台灣二葉松的生態價值及林產物多元應用，充分展現林業創新利用的豐碩成果，更讓民眾深入了解林相更新對森林永續發展的重要性。

林業保育署台中分署為讓民眾了解台灣二葉松全材利用的多元價值，特別規劃「台灣二葉松木質與非木質利用靜態展」，展出一系列創新產品，包括堅韌耐用的規格建材、散發淡雅木質香氣的松脂蠟燭、擁有森林療癒氣息的精油純露，以及充滿松木香韻、紋路的杯墊與書籤等，讓民眾得以透過視覺、觸覺、嗅覺等，親身體驗豐富的感受。此外，展覽現場更設置台灣消失近50年的「松脂採集法」模型，重現傳統林業技術，讓民眾了解昔日松脂利用的文化歷史。

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林業保育署台中分署表示，台灣二葉松（Pinus taiwanensis）為台灣特有樹種，主要分布於中高海拔地區。其中，大甲溪德基水庫上游地區的台灣二葉松林地面積達2萬餘公頃，占該區域森林面積約42％。早年林業政策曾將其作為造紙原料進行大規模造林，但由於其木材含有豐富松脂，極易助燃，造成森林火災隱憂。

近年來，該分署與國立屏東科技大學合作，透過林相更新計畫，選定適合地區進行林分結構調整，使其逐步轉變為複層林，以降低燃料堆積，提升森林穩定性。

林業保育署台中分署指出，武陵山莊自今年元旦起，因營運調整暫停住宿及餐飲服務，正規劃辦理住宿設施改善及委外招商工作，但仍維持武陵山莊遊客諮詢、無痕山林及保育宣導等服務，邀請民眾前往參觀特展，除感受武陵山林之美，並一同探索台灣二葉松的永續發展與創新應用，看見林業發展與環境永續的多元可能。

台灣二葉松林產物開發利用的蘋果琴酒、松香蠟燭及純露等產品。（林業署提供）

武陵國家森林遊樂區即日起推出「台灣二葉松木質與非木質利用靜態展」。（林業署提供）

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