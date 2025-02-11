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    鹽水蜂炮啟炮 今、明約250座炮城開炸

    鹽水蜂炮活動今晨啟炮，武廟神轎開始遶境，台南市長黃偉哲歡迎大家來犁蜂炮、品嘗在地小吃美食。（記者王涵平攝）

    鹽水蜂炮活動今晨啟炮，武廟神轎開始遶境，台南市長黃偉哲歡迎大家來犁蜂炮、品嘗在地小吃美食。（記者王涵平攝）

    2025/02/11 10:08

    〔記者王涵平／台南報導〕鹽水蜂炮活動今晨啟炮，武廟神轎開始遶境，台南市長黃偉哲歡迎大家來犁蜂炮、品嘗在地小吃美食。

    黃偉哲今與地方各界人士向關聖帝君參拜後，點燃吊車吊起的多條鞭炮，為現場民眾祈福，花車與神轎隨後出發遶境，沿途陸續有炮城推出施放，不少民眾搶先體驗。

    今日晚間7時起，神轎從武廟出發遶境，分成4條路線，以土庫等里的炮城較多且集中，土庫上帝廟周邊社區炮城在廟前廣場陸續施放為最高潮。

    明晚6時30分起分5條路線遶境，晚上9時起在鹽水國中施放主炮城以及高空煙火。南市消防局呼籲，體驗蜂炮應有全身防護裝備，包括戴口罩及全罩式安全帽，著高領束袖棉質外套、厚牛仔褲及手套；袖口處以橡皮筋套束、脖子以圍巾圍覆。切勿穿著雨衣或輕便尼龍衣，以免引火上身。

    鹽水蜂炮活動今晨啟炮，武廟神轎開始遶境，台南市長黃偉哲歡迎大家來犁蜂炮、品嘗在地小吃美食。（記者王涵平攝）

    鹽水蜂炮活動今晨啟炮，武廟神轎開始遶境，台南市長黃偉哲歡迎大家來犁蜂炮、品嘗在地小吃美食。（記者王涵平攝）

    鹽水蜂炮活動今晨啟炮，武廟神轎開始遶境，台南市長黃偉哲歡迎大家來犁蜂炮、品嘗在地小吃美食。（記者王涵平攝）

    鹽水蜂炮活動今晨啟炮，武廟神轎開始遶境，台南市長黃偉哲歡迎大家來犁蜂炮、品嘗在地小吃美食。（記者王涵平攝）

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