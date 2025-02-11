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    超大「湯圓海」浮現高雄大港橋畔 民眾︰吉伊卡哇要吃的？

    超大湯圓海浮現高雄大港橋畔。（記者王榮祥攝）

    超大湯圓海浮現高雄大港橋畔。（記者王榮祥攝）

    2025/02/11 10:10

    〔記者王榮祥／高雄報導〕超大「湯圓海」近日浮現高雄大港橋畔，瞬間吸引過往目光，有民眾聯想起去年大批黃色小鴨一起游泳的畫面，遊客則形容這可能吉伊卡哇的元宵甜點？

    呼應元宵節與冬日遊樂園喜樂氣氛，高市青年局自2月12日至2月15日，於駁二P2倉庫到大港橋旁水域，推出「吉刻就圓」系列活動，將排出上萬顆紅、白海灘球，打造全台唯一超大湯圓海場景。

    青年局說明，從1月25日至2月14日推出「滿百抽獎」活動，凡在合作店家消費滿百，即可憑消費憑證參加吉刻就圓抽獎，從「湯圓海」中撈出幸運數字決定得主，最大獎為沖繩雙人來回機，還有iPhone、iPad、承億酒店住宿券等超過50項豐富大獎！

    2月12日起，湯圓海邊就會展開多項更融入創意設計和趣味的互動遊戲，邀請市民與遊客在高雄一同體驗獨一無二元宵氛圍，幸運民眾可當場帶回「大湯圓」。

    青年局長張以理表示，吉刻就圓湯圓海是去年趕快跑鴨的升級版，選擇不溶於水、不會殘留塑膠元素於海中的海灘球，儘管數量沒有去年1.5萬隻小鴨多，但因湯圓體積大，整個湯圓海的場景比去年更遼闊。

    湯圓海這兩天已浮現大港橋畔，吸引過往遊客目光，紛紛找角度留下特別的元宵紀念，有遊客形容，這麼大的湯圓，大概只有隔壁的吉伊卡哇吃得下。

    吉刻救援活動詳情與合作店家資訊可至官網及高市府青年局IG（youth.kcg）查詢。

    萬顆大湯圓組成的湯圓海，遊客形容大概只有吉伊卡哇能吃下。（記者王榮祥攝）

    萬顆大湯圓組成的湯圓海，遊客形容大概只有吉伊卡哇能吃下。（記者王榮祥攝）

    吉伊卡哇進駐愛河灣兩週，吸引超過450萬人潮到訪。（記者王榮祥攝）

    吉伊卡哇進駐愛河灣兩週，吸引超過450萬人潮到訪。（記者王榮祥攝）

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