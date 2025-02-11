初春河濱賞櫻趣 新店陽光運動公園河津櫻粉嫩綻放

位於新北市新店陽光運動公園的河津櫻已陸續綻放，朵朵粉嫩櫻花點綴在枝頭。（記者翁聿煌攝）

2025/02/11 09:58

〔記者翁聿煌／新北報導〕位於新北市新店陽光運動公園的河津櫻已陸續綻放，朵朵粉嫩櫻花點綴枝頭，民眾悠閒漫步公園櫻花步道，感受早春風景，目前園區河津櫻已綻放約6成，預計最佳賞櫻期於2月上旬至3月上旬，市民朋友可把握時節前來賞花。

新北市高灘地管理處長黃裕斌表示，河津櫻來自日本伊豆半島河津町，是由大島櫻與緋寒櫻所自然混交，為日本櫻花中較早開花的品種，特徵為花朵碩大且呈粉紅色。

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市民朋友前往賞櫻之餘，也歡迎闔家一同探索陽光運動公園豐富、有趣且多樣的休憩設施，園區腹地寬廣占地約20公頃，設有直排輪競速場、沙灘排球場、足球場和共融兒童遊戲場等遊憩空間，是大台北地區假日休憩的最佳選擇。

高灘處表示，民眾前往陽光運動公園可以，1.搭乘大眾運輸工具（1）捷運：搭乘捷運新店線或小碧潭線至小碧潭站沿環河路人行道步行至湯泉陸橋即可連接陽光橋到達陽光運動公園。

（2）公車：8、202區、208、208區、248、624、897、905副、913、935、橘1、橘9線至陽光運動公園站下車後即可到達陽光運動公園。

2.自行開車，（1）國道1號：由圓山交流道下，接建國高架道路續行辛亥路，沿基隆路高架道至環河快速道路接續碧潭大橋、安業街行駛即可到達。

（2）國道3號：-由新店交流道下，接中興路、碧潭大橋、安業路。

新北市新店陽光運動公園的河津櫻已陸續綻放，目前已綻放約6成，預計最佳賞櫻期於2月上旬至3月上旬。（記者翁聿煌攝）

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