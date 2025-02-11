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    高鐵嘉義站送愛偏鄉 內甕實驗小學學童體驗鐵道之旅

    內甕實驗小學學生搭乘高鐵。（台灣高鐵提供）

    內甕實驗小學學生搭乘高鐵。（台灣高鐵提供）

    2025/02/11 09:47

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕高鐵嘉義站關懷地方教育，希望彌平城鄉學習資源的差距，幫助偏鄉學童開拓視野，今天安排嘉義縣番路鄉全校人數僅20餘人的內甕實驗小學全校學生，搭乘高鐵列車一路暢遊到台北，孩子們參觀期待已久的國定古蹟「鐵道部園區」，透過結合高速鐵路與鐵道文化的深度之旅，許多孩子對台灣豐富精采的鐵道文化與便捷的高鐵服務，留下深刻的印象。

    內甕實驗小學是嘉義縣的迷你小學，半數以上學童都未曾搭過高鐵，今天孩子參觀嘉義站內各項設施並體驗進站乘車的過程，抵達台北後前往前身是日治時期「臺灣總督府鐵道部」的「鐵道部園區」，進行一趟跨越古今的鐵道文化之旅。

    內甕實驗小學校長曾月照說，感謝高鐵協助，讓學生擁有充滿活力與創意的學習之旅，感受高鐵的便利與舒適，接觸到不同的城市風貌與文化背景，增長見聞，豐富生活經歷。

    高鐵嘉義站長朱立中說，台灣高鐵秉持深耕在地、永續關懷的企業精神，持續關懷社會弱勢，希望讓孩子們體驗高鐵的安全、快速與舒適，拓展視野。

    高鐵嘉義站贊助內甕實驗小學搭乘高鐵。（台灣高鐵提供）

    高鐵嘉義站贊助內甕實驗小學搭乘高鐵。（台灣高鐵提供）

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