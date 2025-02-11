今陽光露臉高溫回升到25度 晚起水氣增多全台轉雨

今各地大致是晴到多雲的天氣，下午到傍晚逐漸有中高層的雲系北上來到台灣上空，中南部、花東地區的雲量將會陸續增多。（資料照）

2025/02/11 10:00

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受到輻射冷卻作用加持，今（11日）晨在西半部空曠地區仍有不少地方出現了10度以下的低溫，最低溫是新竹關西的7.0度，新竹峨眉7.7度，苗栗造橋也只有7.9度，不過隨著陽光出來，各地的溫度都開始有明顯回升的現象。今白天各地天氣晴到多雲，不過很快午後水氣北上，明（12日）各地都轉陰有短暫陣雨天氣。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書指出，今各地大致是晴到多雲的天氣，下午到傍晚逐漸有中高層的雲系北上來到台灣上空，中南部、花東地區的雲量將會陸續增多，晚間到明晨水氣增加，苗栗以南、花東地區逐漸轉為陰天有短暫陣雨的天氣，新竹以北到宜蘭一帶雲量也會明顯增多，山區亦有零星降雨開始出現。

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明元宵節白天水氣持續北上，包括北台灣在內，各地都將是陰天有短暫陣雨的天氣型態，同時北邊有鋒面系統逐漸接近，晚間到週四（13日）清晨間快速通過，在水氣偏多的情況下，各地都將持續是有雨的天氣，由於這次鋒面本身結構較好，加上水氣多，因此局部地區的雨勢可能會較大一些，感受上會比較像春雨。

週四白天鋒面雖然已經通過，但是底層東北季風增強帶來較涼的空氣，中層以上仍有較多的暖濕水氣持續經過，各地還是普遍有短暫陣雨的天氣型態，降雨時間將會比較長；週五（14日）東北季風會逐漸減弱，風向漸轉偏東風，但預報顯示中高層來到台灣附近的水氣還是蠻多的，各地可能還是維持雲多且厚，普遍有短暫陣雨的天氣，不過降雨量會比週四來得減少。

週六（15日）底層風向會再轉為東南到偏南風，整個雲雨帶位置也跟著往北移動，降雨比較明顯的地方縮減到北部、東半部地區以及中南部局部山區，不過週六晚間又有另一道鋒面快速通過台灣以北，後續到週日（16日）東北季風又再增強，幸好這波鋒面的位置會比較偏北，水氣也比較少，後續東北季風南下後有機會帶來北方較乾的空氣，預估週日到下週一（16-17日）除了東北季風迎風面地區仍可能有局部降雨外，其他地方為多雲或有陽光的天氣，整個天氣型態反而會變得比較穩定。

溫度部分，今陽光露臉，各地高溫普遍有機會來到23-25度，南部有可能更高一些。明降雨增多後，中北部、東北部白天高溫將會降到17-20度，南部及花東地區高溫也會降到20-22度。後天東北季風南下加上降雨持續明顯，中北部、東北部天高溫會再降到16-18度，南部及花東地區高溫降到18-20度。

週五起東北季風減弱，各地白天溫度都是呈現上升的趨勢，週末中北部、東北部高溫將逐漸回升到21-23度，南部及花東地區回升到23-25度。週日（16日）東北季風再增強，北台灣溫度又會有比較明顯下降的機會，高溫可能再降到20度以下。

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