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    開學了！新北警察娃娃陪212校學童安心上學

    今天國小開學，新北警察局執行護童專案，海山分局長林國民（右）親赴校園宣導婦幼安全。（記者吳仁捷翻攝）

    今天國小開學，新北警察局執行護童專案，海山分局長林國民（右）親赴校園宣導婦幼安全。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/02/11 09:28

    〔記者吳仁捷／新北報導〕今天國小開學，新北市警察局護童列車同步在新北啟動！包括海山、板橋、新莊、三重、蘆洲、土城、淡水等分局都大陣仗護童，警方動員430餘名警力，將護童列車開到板橋海山國小等全市212所國小貼心護童，更派出警察大頭娃娃、甜美警察姊姊，到校門口、路口陪學童們上學，呼籲學童、家長安全。

    新北警「護童列車」今天同步在各地展開，新莊、中和等分局出動大頭警察娃娃等玩偶，高舉婦幼安全標語格外吸睛，也送上文具宣導品，提醒婦幼們留意婦幼安全，吸引學童、家長目光；由於歷經九天春節連假、開學前一週的調適，不少學童、家長姍姍來遲，警方也延長護童時段，提前、延後收隊，維護通學人車順暢。

    新北市警察局長廖訓誠表示，「護童專案」希望員警不只上下學期間，疏導校門口、周邊交通，對於學校周圍可疑人事物更應步行巡邏、複式巡邏，加強留意有無逗留或落單學童，及時提供協助。

    海山分局長林國民、蘆洲分局長詹志文、中和分局長陳宇桓、土城分局長陳建龍、淡水分局長彭正中等人，今天也親到海山、蘆洲、中和、土城及鄧公國小等校，慰勉防治組、交通組人員，同步執行護童，向學童、家長們宣導上下課通學安全，同時不忘宣導防詐、識詐；警方呼籲家長、學童上下課應結伴而行，不抄近路、不走暗巷，如遇不肖人士跟蹤、騷擾，應趕緊向鄰近商家、住戶求救，並立即向路人或報警。

    今天國小開學，新北警察局各分局動員執行護童專案，多位分局長親赴校園宣導婦幼安全；圖為板橋區海山國小。（記者吳仁捷翻攝）

    今天國小開學，新北警察局各分局動員執行護童專案，多位分局長親赴校園宣導婦幼安全；圖為板橋區海山國小。（記者吳仁捷翻攝）

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