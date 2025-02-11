開學日！ 豐原、大雅、東勢、和平警啟動護童專案

今天是開學日，豐原警分局一早即派員警駐守重要路口，守護學童上學安全。（圖由民眾提供）

2025/02/11 09:06

〔記者歐素美／台中報導〕今天是開學日！台中市豐原、大雅、東勢及和平警分局一早即啟動護童專案，派員警駐守校園前的重要路口，守護學童安全上學。豐原警分局並利用寒假結束前夕，會同學校師長逐一至清寒家庭發送文具用品，讓學生得以開心迎接開學。

開學日，豐原警分局啟動「護童勤務」，針對轄內15所國小，派遣警力於上、放學時段駐守學校周邊重要路口，進行交通指揮及協助學童安全過馬路。同時，也與學校密切合作，呼籲駕駛人行經學校周邊時減速慢行，共同營造安全的通學環境。此外，警方也加強巡邏學校周邊的治安維護，防範可疑人事物，確保校園安全無虞，同時針對違規停車加強勸導與取締，確保校門口交通秩序。

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大雅分局防治組、交通組與轄區所同仁也分別前往上楓國小，與校長黃哲偉一同迎接學童開心上學，並向現場的家長及學生們進行婦幼法令宣導，教導學童「網路世界陷阱多，保護兒少要警覺」、「不隨意分享私密照，避免成為受害者」及交通安全宣導「穿越馬路停看聽，左看右看再前行」、「馬路如虎口，安全要謹守」，宣導過程並發送大雅分局特製「熊安心提袋」及文具，讓學童們開心學習安全知識。

東勢警分局各派出所今天也派員針對各校園進行交通守護，同時宣導婦幼安全，提醒學童切勿拍照及提供個人姓名、學校給陌生網友，以避免受害。

和平警分局在今天開學首日，也動員各派出所警力16人次執行護童勤務，梨山國中小學等10所小學學童的上學安全，並提醒學生過馬路應注意左右有無來車，乘坐機車要戴妥安全帽，乘坐小客車要繫上安全帶等，希望未來主人翁都能快樂上學，平安長大。

員警護送小朋友安全上學時，並不忘向學童宣導「113婦幼保護專線/110緊急報案專線」、「行人過馬路要走斑馬線、要看紅綠燈」、「走路不滑手機」、「遇到砂石車等大型車輛要遠離，避免內輪差視線死角造成憾事」，以提升兒童人身及交通安全意識。和平警分局表示，為守護學童安全，也針對轄內各級學校週邊地區加強巡邏密度，盤查可疑人士提高見警率。

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