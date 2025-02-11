元宵轉濕冷估全台有雨 週四又有鋒面將大範圍明顯降雨

氣象專家指出，本週將有濕空氣一波接一波報到，包含元宵節各地天氣不穩，降雨機會增大，外出賞花燈需提前準備好雨具。而在本週四又有鋒面挾南方水氣通過，伴隨大範圍明顯降雨；週六晚也將有另一小股東北季風南下。（資料照）

2025/02/11 08:59

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家指出，今日各地晴時多雲，氣溫繼續回暖，不過本週將有濕空氣一波接一波報到，包含元宵節各地天氣不穩，降雨機會增大，外出賞花燈需提前準備好雨具。而在本週四又有鋒面挾南方水氣通過，伴隨大範圍明顯降雨；週六晚也將有另一小股東北季風南下。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，前些日子，是冷空氣一波接一波來到；本週則會是濕空氣一波接一波報到。受南方水氣北抬，及北方鋒面接近影響，元宵節當日（2/12）台灣各地天氣轉趨不穩定，環境水氣增多，降雨機會增大；尤其是，中南部山區及東部地區雨勢較大。

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「林老師氣象站」指出，預測元宵節當天北部及東北部地區氣溫在攝氏14至20度之間，中南部地區在攝氏15至21度，花東地區氣溫在攝氏16至22度之間；澎湖地區在攝氏15至19度，金馬地區氣溫則在攝氏10至17度之間。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨因「輻射冷卻」作用，部分平地仍有10度以下低溫；今晨包含新竹（關西鎮）7.1度，苗栗（造橋鄉）8.1度，桃園（大溪區）、雲林（古坑鄉）9.4度、南投（中寮鄉）9.6度。

吳德榮指出，今日各地晴時多雲，繼續回暖，早晚氣溫仍偏低，日夜溫差大；晚起南部雲層逐漸增多。明日（元宵節）南方水氣北上、降雨範圍由南向北、逐漸擴及全台，各地元宵節活動、應有防雨備案。

吳德榮也提醒，雖無冷空氣，白天氣溫仍會因雲多降雨而略降。至於週四又有鋒面挾南方水氣通過，伴隨大範圍明顯降雨；鋒面後冷空氣雖不強，但氣溫仍明顯下降、北台灣再轉涼。

吳德榮表示，週五受東北季風影響，北台偏涼，各地有局部短暫雨的機率。週六東北季風減弱，氣溫略升，局部地區仍有短暫雨的機率。不過週六晚另一小股東北季風南下。下週日、一東北季風則是轉乾，天氣好轉，氣溫略降。由於期末天氣系統變化快速，需密切觀察模式的調整。

「林老師氣象站」指出，本週濕空氣一波接一波報到。受南方水氣北抬，及北方鋒面接近影響，元宵節當日（2/12）台灣各地天氣轉趨不穩定，環境水氣增多，降雨機會增大；尤其是，中南部山區及東部地區雨勢較大。（圖擷自臉書）

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