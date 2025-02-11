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    開學日鐵警國小站崗柔情保衛學童 溫馨護童安全上學去

    開學日桃園市中壢鐵警柔情保衛學童，溫馨護童安全上學去。（中壢警分局提供）

    開學日桃園市中壢鐵警柔情保衛學童，溫馨護童安全上學去。（中壢警分局提供）

    2025/02/11 08:22

    〔記者李容萍／桃園報導〕今（11日）為全國各國中、國小113學年度第2學期開學日，桃園市政府警察局中壢警分局維護各校學童上、下學安全，於開學首日規劃警民力26名執行「護童勤務」，除提供學童、家長即時且溫馨協助，，並與各校師長、導護人員保持密集聯繫，開學首日學校周邊交通秩序良好，共同營造一個學童安全無虞，快樂學習的成長環境。

    中壢警分局考量中壢國小該校地處繁忙路段，學校門前經常車流不息，存在一定的安全隱患。為確保學生安全，中壢警分局長林鼎泰於上午7時20分偕同中壢國小校長楊文森於中壢國小校門口前，現地瞭解交通狀況，並與員警、義交、義工家長討論指揮位置及導引手勢，以保護學生過馬路，提醒駕駛人減速慢行。

    林鼎泰表示，保護學生安全是警察及學校的責任，希望透過這樣的行動，提高社會對兒童上學安全的重視，平日將持續責請各派出所編排員警或義交執行護童勤務，配合學校導護人員加強學校周邊交通疏導並執行違規停車、「汽車不禮讓行人穿越道行人先行通過」等違規取締，以確保學校周邊交通安全。

    另外，大溪警分局考量開學第一天也規劃交通疏導及學童安全維護勤務，派警力在轄內各中小學的學校門口及周邊疏導交通，避免造成學校周邊交通壅塞，同時也藉此機會向學生宣導行人交通安全及婦幼安全宣導。

    開學日桃園市中壢鐵警柔情保衛學童，溫馨護童安全上學去。（中壢警分局提供）

    開學日桃園市中壢鐵警柔情保衛學童，溫馨護童安全上學去。（中壢警分局提供）

    開學日桃園市大溪鐵警柔情保衛學童，溫馨護童安全上學去。（大溪警分局提供）

    開學日桃園市大溪鐵警柔情保衛學童，溫馨護童安全上學去。（大溪警分局提供）

    開學日桃園市大溪鐵警柔情保衛學童，溫馨護童安全上學去。（大溪警分局提供）

    開學日桃園市大溪鐵警柔情保衛學童，溫馨護童安全上學去。（大溪警分局提供）

    開學日桃園市大溪鐵警柔情保衛學童，溫馨護童安全上學去。（大溪警分局提供）

    開學日桃園市大溪鐵警柔情保衛學童，溫馨護童安全上學去。（大溪警分局提供）

    開學日桃園市大溪鐵警柔情保衛學童，溫馨護童安全上學去。（大溪警分局提供）

    開學日桃園市大溪鐵警柔情保衛學童，溫馨護童安全上學去。（大溪警分局提供）

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