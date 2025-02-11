開學了！ 桃警一早護童安全進校門 通學廊道科技執法取締違規

桃園警分局結合交通警察大隊、婦幼警察隊、少年警察隊等，共同規劃執行護童專案。（警方提供）

2025/02/11 07:51

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕今天是113學年度各級中小學第2學期開學日，為維護學童上學安全，桃園警分局結合交通警察大隊、婦幼警察隊、少年警察隊等，共同規劃執行護童專案、交安、識詐、婦幼安全等聯合宣導勤務，於轄內各學校早晨上學時段執行「護童交安專案勤務」，關心校園周邊交通安全，並與校方保持聯繫，保護學童安全。

警方表示，藉由開學日擴大進行相關宣導，於校門口設置聯合宣導攤位，主動向開學前來上學的學童及家長進行交通、婦幼安全及識詐宣導教育，並於轄內重要路口共出動11名警力、12名義交進行交通疏導，另選定位於交通繁忙路段的學校，派遣專責交通疏導警力20名，配合老師及導護人員，在校園周邊進行護童勤務。

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警方表示，桃園警分局也協調轄內各級學校加強門禁管制，並採行有效保全防護措施，強化安全防衛能力，並提醒校方特別注意加強早晨、中午、黃昏、深夜之巡守勤務，並配合學校需求，協助校園安全維護。

分局長王智民提醒，民眾行經校園周邊道路時，應減速慢行並優先停讓行人，如家長需接送學童上、放學，請提早出門，避免因交通壅塞延誤時間，若需臨時停車應尋找合法停車空間，切勿有併排、在行穿線或人行道違規停車情事，以免影響其他用路人的權益，警方將加強勸導或取締校園周邊違規情形，共同維護學童安全及道路交通順暢。

警察局婦幼警察隊隊長盧昱嘉也特別提醒民眾及家長，應鼓勵學童結伴上下學，勿落單或走暗巷，以免使有心人士有機可乘；另若遇陌生人騷擾應立即向學校或周遭店家及住戶尋求協助，或直接撥打110報案，以維護自身安全。

警方表示，桃警去年開始啟用的「百大易肇事路口租賃式多功能科技執法」設備，桃園警分局轄區內有多處科技執法是針對通學廊道護童學校所設置，主要取締「車不停讓行人」項目，以確保通學廊道安全，詳細設置地點資訊公布在桃園市警察局交通警察大隊官網。

桃園警分局結合交通警察大隊、婦幼警察隊、少年警察隊等，共同規劃執行護童專案。（警方提供）

桃園警分局結合交通警察大隊、婦幼警察隊、少年警察隊等，共同規劃執行護童專案。（警方提供）

桃園警分局結合交通警察大隊、婦幼警察隊、少年警察隊等，共同規劃執行護童專案。（警方提供）

桃園警分局結合交通警察大隊、婦幼警察隊、少年警察隊等，共同規劃執行護童專案。（警方提供）

桃園警分局結合交通警察大隊、婦幼警察隊、少年警察隊等，共同規劃執行護童專案。（警方提供）

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