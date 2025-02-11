一卡通iPASS MONEY APP升級 PLUS票卡NFC靠卡自動加值更便利

一卡通 PLUS 用戶只需使用支援NFC的手機，即可通過iPASS MONEY APP完成寫卡啟用自動加值功能。（一卡通提供）（記者王榮祥攝）

2025/02/11 07:49

〔記者王榮祥／高雄報導〕一卡通公司宣布，iPASS MONEY APP自10日起系統升級，將過去用戶在完成票卡自動加值設定後需前往超商機台進行「靠卡啟用」的程序，強化為持一卡通 PLUS 用戶、只需使用支援NFC的手機即可輕鬆啟用。

一卡通說明，通過iPASS MONEY APP完成寫卡啟用自動加值功能並同步完成記名 ，當小額消費餘額不足時可觸發自動加值，不僅提升了用戶體驗，使自動加值設定變得更加方便，讓大家可以高效地完成日常交易。

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同時為提振民眾新春開工、開學好吉利，iPASS一卡通推出7-ELEVEN綠點回饋活動，自2025年2月10日至3月25日，於7-ELEVEN使用一卡通記名卡（含一卡通聯名卡/Debit卡）單筆交易滿100元，即可享一卡通綠點15%回饋！每人每月回饋上限100點，總回饋上限300萬點（1點等於1元，可折抵大眾運輸或生活繳費）。

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