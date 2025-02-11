2025台灣燈會在桃園2/12開幕 5條免費燈會接駁車今開跑

2025台灣燈會接駁車服務時間和路線。（桃市交通局提供）

2025/02/11 00:20

〔記者李容萍／桃園報導〕「2025年台灣燈會在桃園」今年主題「光聚千塘串桃園」，以多元文化及體育特色為核心規劃兩大展區，主燈區12日至23日在機場捷運A18高鐵桃園站前登場，預估賞燈人數超過千萬人次，桃園市政府交通局為方便民眾前往燈會現場並減少交通壅塞，鼓勵民眾搭乘高鐵、桃園機場捷運等大眾運輸前來，推出5條免費燈會接駁車服務路線，包含1條燈區轉運接駁線（紅線）及4條區外乘車之接駁線（綠、棕、藍、黃線），從今（11）日下午開跑，並且同步開始實施公車專用道措施，請用路人改道行駛替代道路。

其服務時間週一至四是下午1點進場，開燈日（12日）以及燈會期間每週五至日是上午9點進場，各路線資訊內容如下：

燈區轉運接駁線（紅線）：往返A18轉運站至A19轉運站。

中路風禾接駁線（綠線）：往返桃園區中路風禾接駁站至A18轉運站。

泰豐輪胎接駁線（棕線）：往返中壢區泰豐輪胎接駁站至A21捷運環北站。

楊梅接駁線（藍線）：往返楊梅火車站（前站）至A19轉運站。

內壢假日接駁線（黃線）：於開燈日（12日）以及燈會期間每週五至日（14至16、21至23日）加開，往返內壢火車站（後站）至A19轉運站。

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交通局長張新福表示，此次活動接駁車服務皆規劃有低地板公車班次，開行低地板公車的班次公告於燈會官方網站接駁車資訊，期讓「接駁有愛，賞燈無礙」，無論是行動不便者、長者或推嬰兒車的家長，都能安心搭乘，共享燈會的美好時光。

除了燈會免費接駁車以外，前往燈會也可選擇搭乘既有公車路線，多條公車路線配合燈會已規劃加密班次，包含桃園206路線、中壢170路線等（詳細公車路線可詳參官網），搭乘公車前往可免除開車找停車位的煩惱，交通局也協調客運業者於燈會活動期間增加行駛班次，方便賞燈民眾使用大眾運輸工具前往燈區。

另外，A18主燈展演場燈區旁規劃有團體大客車停放區（臨青心路），針對包車來賞燈的旅客，大客車可停放於A18大客車停車場或於青心路上下車，可步行快速的抵達燈區；如欲前往A19光的遊戲場燈區，則可於中壢區洽溪路臨停上下車。

2025台灣燈會在桃園明開幕，5條免費燈會接駁車今開跑，同步開始實施公車專用道措施，請用路人改道行駛替代道路。 （記者李容萍攝）

「2025年台灣燈會在桃園」主燈區12日登場。 （記者李容萍攝）

2025台灣燈會接駁車服務時間和路線。（桃市交通局提供）

2025台灣燈會接駁車服務時間和路線。（桃市交通局提供）

2025台灣燈會接駁車服務時間和路線。（桃市交通局提供）

2025台灣燈會接駁車服務時間和路線。（桃市交通局提供）

2025台灣燈會接駁車服務時間和路線。（桃市交通局提供）

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