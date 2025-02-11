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    台鐵首見！高雄車站試辦「月台門」 有別捷運左右式開門

    台鐵第一道月台門試辦計畫選在高雄車站第二月台。（記者王榮祥攝）

    台鐵第一道月台門試辦計畫選在高雄車站第二月台。（記者王榮祥攝）

    2025/02/11 00:23

    〔記者王榮祥／高雄報導〕台鐵第一道月台門，今年元月在高雄車站正式動工!跟高鐵、捷運的左右式開門月台門不同，台鐵是採上下纜繩升降式，會先裝一組測試門，若整體測試順利，預估到明年6月、高雄車站月台門才會全部裝設完成。

    台鐵曾統計每年約有20多件跌落軌道事件，更有身障旅客操作輪椅不慎跌落意外，為提升候車安全，決定設置月台門。

    台鐵公司董事長杜微為此還曾率團赴日本考察，了解日本鐵道管理機制，內部原評估在基隆百福車站試辦，但因全線月台提高工程，若建置月台門將導致重複施工情況，後決定改在地下化的新高雄車站試辦。

    台鐵原設定去年底啟動相關工程，但因招標問題，直到今年1月終於動工，總經費預計1億4980餘萬元，工期設定至明年5月。

    台鐵說明，因為台鐵車種多，各車站月台條件也不一樣，還要考量坐輪椅旅客及不同需求旅客，無法比照高鐵或捷運常見的左右開啟式月台門。

    高雄車站站長黃登瑞說明，高雄車站採用的是上下纜繩升降式月台門，以對應不同列車，設置範圍為高雄車站第2月台2B股道，全長約300公尺。

    由於是台鐵第一次裝設月台門，將先請廠商安裝一組測試門在第2月台B側第一車（第一車廂）位置，測試是否合宜；若一切順利，預定在今年底開始全面裝設，整個第2月台B側全部裝設完成時段，預估在明年6月以後。

    台鐵則表示，高雄車站月台門也是台鐵第一道月台門，若運作得宜，會逐一擴展至其他車站，原則上會以人潮較多的大站優先，強化整體運輸安全。

    台鐵月台門試辦計畫採上下纜繩升降式，與高鐵或捷運常見的左右式月台門不一樣。圖為高鐵台北站月台門。（記者王榮祥攝）

    台鐵月台門試辦計畫採上下纜繩升降式，與高鐵或捷運常見的左右式月台門不一樣。圖為高鐵台北站月台門。（記者王榮祥攝）

    台鐵選擇高雄車站試辦月台門計畫，今年1月動工。圖為高雄車站月台場景。（記者王榮祥攝）

    台鐵選擇高雄車站試辦月台門計畫，今年1月動工。圖為高雄車站月台場景。（記者王榮祥攝）

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