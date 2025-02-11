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    高雄廟宇2/12元宵乞龜、摸彩博大獎 3688斤大龜王送小金龜

    五甲龍成宮推出3688斤大龜王送1兩小金龜。（記者陳文嬋攝）

    五甲龍成宮推出3688斤大龜王送1兩小金龜。（記者陳文嬋攝）

    2025/02/11 00:10

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕元宵乞龜正夯！高雄市五甲關帝廟推出TOYOTA油電休旅車9日晚間由信徒呂桂花連擲9聖杯獨得，2月12日元宵節再推摸彩送電動腳踏車，多家廟宇元宵節晚會舉辦擲筊及摸彩活動，推出3688斤大龜王送小金龜、金釵等大獎，民眾得獎可期。

    高雄多間廟宇舉辦乞龜大賽，今年最大獎由鳳山區五甲關帝廟推出擲筊送TOYOTA油電休旅車、摸彩送電動腳踏車，總價值達百萬元，吸引2萬多人參加，力拚2大獎一起帶回家，場面熱鬧滾滾。

    廟方元宵節前夕先舉辦擲筊總決賽，針對240人連擲6聖杯進入決賽，9日晚間240人齊聚廟堂擲筊PK總冠軍，由62歲信徒呂桂花連擲9聖杯，奪下最大獎休旅車，天選之人令人稱羨。

    五甲關帝廟也將於2月12日元宵節晚會，舉辦摸彩活動，最大獎是電動腳踏車價值2萬多元，還有50吋液晶電視、10公斤洗衣機、直立式冷凍櫃等獎品，總計200個獎項送給民眾。

    大多數廟宇將於2月12日元宵節晚會，舉辦擲筊及摸彩活動，鳳山區五甲龍成宮推出3688斤大龜王送1兩小金龜、3錢2金項鍊、1錢金戒指等。

    此外，苓雅區意誠堂關帝廟1兩金釵、5分金墜子，民眾乞龜人潮多，祈求新的一年平安好運。

    五甲關帝廟2月12日元宵節晚會，舉辦摸彩活動，最大獎是電動腳踏車價值2萬多元。（記者陳文嬋攝）

    五甲關帝廟2月12日元宵節晚會，舉辦摸彩活動，最大獎是電動腳踏車價值2萬多元。（記者陳文嬋攝）

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