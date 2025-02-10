9米高充氣巨人關在城外俯瞰人類！桃園台灣燈會掀「進擊的巨人」狂潮

9米高充氣巨人被關在城外，只能從圍牆俯瞰人類。（記者李容萍攝）

2025/02/10 22:25

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寶可夢攻占桃園台灣燈會！卡比獸、皮卡丘萌亮相 小提燈秒殺

〔記者李容萍／桃園報導〕元宵節將至，全國各地燈會陸續登場，近期締造近億元電影票房的日本現象級動漫作品「進擊的巨人」，現在來桃園的台灣燈會現場也看得到！「2025台灣燈會在桃園」第2展區沒錯這「超大咖」，最新隱藏版角色就是日本人氣動漫、昨晚充氣架在亞洲矽谷物聯網（IOT）展廳建築上、高9公尺和寬10公尺的巨人，乍看就像劇中形象，被關在城外俯瞰人類，讓賞燈民眾又驚又喜，今天一早吸引動漫迷跑來打卡朝聖。

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巨人鮮紅猙獰面孔，兩眼直直凝視，深夜裡城市出現的，也讓人想起被巨人支配的恐懼，這麼栩栩如生，立即在網路掀起熱烈討論，有民眾說：「滿酷的，說實在真的滿酷的，第一次看到這個東西，有創意的啦」、也有人說：「這樣擺在那邊的部分，就是很有特色。」不想獻出心臟，就帶上你的兵團，有人留言覺得太過逼真、被嚇到，晚上看起來有點怕怕的。

桃園市政府觀光旅遊局局長周柏吟今表示，「隱藏版設計就有點像是這個彩蛋，在我們這個遊樂園中，讓大家去發掘，那未來呢，可能還有一些小巧思，會陸續推出來跟大家見面。」一旁還有主題拍照場景，可以與喜愛的角色人物合照打卡，以及「進擊的巨人」周邊商品販售店，好逛又好拍。

周柏吟說，「超大型巨人」裝置的設計，就像國外知名主題樂園都有代表性地標，往往讓人一走進遊樂園，就能立即感受到歡樂氛圍。讓「超大型巨人」充氣裝置成為「光的遊戲場」展區中的指標展示作品，就是希望遊客朋友來朝聖欣賞「超大型巨人」同時，也可以有一秒進入遊樂場的感受。

此次「超大型巨人」裝置可以順利展出，周柏吟提到，這是由桃園在地企業包括禾聯碩、造隆、英威康科技、樺康智雲、南桃園有線電視、北桃園有線電視、北健有線電視等大力支持，讓「進擊的巨人」可以在台灣燈會現身，本次的「超大型巨人」燈座是全新製作、首次登場，相信能讓民眾一飽眼福！

超逼真9公尺充氣巨人，現身桃園台灣燈會。（記者李容萍攝）

9米高充氣巨人被關在城外，只能從圍牆俯瞰人類。（記者李容萍攝）

9米高充氣巨人被關在城外，只能從圍牆俯瞰人類。（記者李容萍攝）

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