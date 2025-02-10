10萬個燈籠10萬顆電池！ 彰化環保局警示：亂丟恐釀環境災難

今年彰化家扶中心義賣許多燈籠，這些造型可愛的燈籠，環保局提醒民眾，使用後一定要落實回收，電池不能當成垃圾丟。（資料照，記者張聰秋攝）

2025/02/10 21:50

〔記者張聰秋／彰化報導〕元宵節熱鬧登場，各地燈會接連開跑，彰化縣政府推出月影燈季，各鄉鎮市公所也舉辦大小活動，連社福團體也加入燈籠義賣的行列，保守估計，彰化縣約有10萬個小提燈點亮節慶氛圍。不過，這些繽紛亮眼的小提燈，背後藏著潛在的環境危機，10萬個燈籠10萬顆電池，內含的電池若未妥善處理，恐將成為威脅公共安全與環境污染的隱患。

彰化月影燈季活動宣傳品emoji小提燈從去年底點燈來接連送出好幾波，有一般版、特定版，還有即將在2月14日情人節快閃活動送出的隱藏版，每場次發送2000個，至少送出1萬多個，還有彰化市、花壇鄉、溪湖鎮及田中鎮等鄉鎮市公所推出元宵節慶祝活動發送「蛇年」造型燈籠也有數萬個，不單如此，彰化家扶中心義賣紙燈籠數量更可觀，這些林林總總加起來，一個元宵節慶活動下來，若有10萬個燈籠至少就有10萬顆電池，使用完後須回收。

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彰化縣環保局指出，小提燈內附的乾電池看似不起眼，但若隨手丟進垃圾車或進入焚化爐，可能因高溫或擠壓引發爆炸，甚至釀成火災，被形容為「不定時炸彈」。

環保局提醒民眾，廢電池必須妥善回收，若未妥善處理，不僅可能因擠壓或摩擦產生火花，還會釋出有毒物質污染土壤與水源，造成長期環境威脅。民眾應使用提燈後，將使用完畢的廢電池送至量販店、超市或便利商店設置的回收桶，也可交由資源回收車處理，切勿直接連同提燈當成垃圾丟棄，以免對環境及公共安全造成危害。

彰化月影燈季活動發放的提燈款式多樣，從去年底開始已陸續送出，包括一般版、特定版及2月14日情人節快閃活動的隱藏版，款式不同，數量可觀。（縣府提供）

元宵節熱鬧登場，各地燈會接連開跑，活動宣傳品燈籠，吸引民眾索取，但環保局提醒民眾使用後一定要做好電池回收，不能當垃圾亂丟。（記者張聰秋攝）

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