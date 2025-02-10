中興新村動起來！「聚客計畫」招商要引進人潮

中興新村北、中核心的「聚客計畫」，未來要比照光明里的12間宿舍變身為文化聚落，吸引遊客前來。（記者陳鳳麗攝）

2025/02/10 21:21

〔記者陳鳳麗／南投報導〕中興新村南核心由國立中興大學接手設立大學城，而北、中核心則由國發會進行活化，國發會目前正在進行第二期宿舍整修工程，該批宿舍群整修完成後，國發會將執行「聚客計畫」，進行公開招商，提供宿舍作為民宿、文化創生、餐飲店舖，藉商業活動帶進人潮，進一步活化中興新村中、北核心地區。

中興新村從1998年因省府虛級化，隔年再遇到921大地震，中興新村從此沒落，地方一直希望中央能有活化中興新村，讓中華風華再現的計畫，國發會2018年7月設立中興新村活化辦公室，隔年從國科會手中接管中興新村北、中核心。而南核心則從2022年成為國立中興大學南投分部校區，由中興大學將南核心區規劃為大學城。

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國發會中興新村活化辦公室設立後，從2023年起分年活化中興新村北、中核心，其中中興新村宿舍改善工程就分4期進行，第1期60間宿舍已整修完成，將出租給公務人員，據了解已有100多人申請承租。

中興新村宿舍第2期80間整修工程，目前正在進行中，預定6月完工，國發會中興新村活化辦公室主任吳文貴指出，第2批宿舍集中在光華里，宿舍群較集中，因此將比照光明里12間宿舍打造為文創聚落的模式，由該會辦理公開招商作業，其中有10間作為民宿，其他則希望作為地方創生、文創、餐飲等店舖，設置完成後，遊客即可到此消費、住宿。

中興新村北、中核心區正在整修宿舍，該批有80間宿舍整修完成後將執行「聚客計畫」，對外招商開設民宿及店舖、餐廳、咖啡廳。（記者陳鳳麗攝）

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