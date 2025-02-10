彰市2/11限量500隻Q蛋蛇提燈快閃發放 分享FB加碼送「小金蛇」

彰化市公所前2月11日下午限量500隻Q蛋蛇提燈快閃發放，要搶要快。（市公所提供）

2025/02/10 21:19

〔記者湯世名／彰化報導〕今年生肖「蛇」年，春節結束後緊接著元宵節即將登場，彰化市公所特別設計出呆萌爆表的「Q蛋蛇」小提燈，將在11日下午5點半到晚間6點半，於市公所前廣場「快閃發放」，限量500隻「Q蛋蛇」小提燈發完為止，現場出示「市長踩街活動」FB分享畫面，還加碼贈送「小金蛇」1隻，數量有限，送完為止。

彰化市長林世賢表示，今年為期9天的「中台灣最強走春~彰化廟街年貨市集」活動，空前轟動，吸引逾百萬人次共襄盛舉，讓民族路與永樂街商業榮景再現，也為彰化未來商業發展打響第一炮，希望未來可成為彰化市永恆的商業市集活動。

請繼續往下閱讀...

他說，春節過後緊接著就是元宵節，市公所推出Q蛋蛇小提燈，吹氣就能成型

，萌萌的外觀，讓不少人期待；市公所特別在元宵前夕，推出蛇年小提燈快閃活動，明天（11日）在市公所前廣場快閃發放，限量500個綠色的Q蛋蛇，讓民眾可以拿著踩街， 發放時間從下午5五點半起至晚間6點半，隨時發完將隨時結。另外還有加碼驚喜，只要現場出示「市長踩街活動」FB分享畫面，就加碼贈送 「Q蛋小金蛇」1隻，同樣是數量有限，送完為止。

林世賢表示，市公所「踩街國際嘉年華」將於15日晚間盛大登場，在旭光西路還有「半線古城慶典之都晚會」，歡迎國人一起前來踩街，帶著小蛇提燈鬧元宵。

彰化市長林世賢表示，11日下午公所前廣場將有限量500隻Q蛋蛇提燈快閃發放，要搶要快。（市公所提供）

彰化市公所前2月11日下午限量500隻Q蛋蛇提燈快閃發放，要搶要快。（市公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法