週二白天回溫清晨仍冷 西半部日夜溫差逾10度

週二台灣各地及澎、金、馬大多為多雲到晴，民眾須注意日夜溫差。（資料照）

2025/02/10 21:20

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週二（11日）台灣各地及澎、金、馬大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；西半部及東北部，低溫約11到14度，高溫約24到25度，西半部日夜溫差可達10度以上，早出晚歸請民眾適時添加衣物。

中央氣象署預報，週二晚間起南方雲系北移，各地雲量增加，南部地區轉為有局部短暫陣雨；此外，明日恆春半島易有較強陣風，馬祖及台中至台南，明晚金、馬及台中以北易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返請留意航班資訊，行車用路也請注意安全。

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溫度方面，週二受輻射冷卻影響，各地早晚天氣偏冷，預測西半部及東北部低溫約11到14度，花、東15到16度，空曠地區及近山區平地溫度則更低一些，明晨台南至新竹有局部10度左右或以下低溫發生的機率；高溫方面，西半部約24到25度，東半部約21到22度；離島澎湖全天14到18度，金門12到19度，馬祖10到15度。各地日夜溫差大，請民眾適時調整穿著。

天氣風險公司指出，週二晚間就會開始有天氣變化出現，隨著南方雲系北上，南部、東南部地區水氣開始增多，天氣轉陰並有短暫雨機會；近期的天氣開始有點春天的味道出現，雖然仍會有低溫出現，但回暖的幅度也會相當大。

紫外線指數部分，宜蘭縣、高雄市、屏東縣、台東縣、連江縣為「中量級」；其餘縣市均為「高量級」。

空氣品質方面，週二環境風場為偏東風，西半部擴散條件差，污染物易累積；白天馬祖及台中至台南、晚間金門、馬祖及台中以北易有低雲或局部霧影響能見度。宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門為「普通」等級，中部空品區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週二西半部及東北部，低溫約11到14度，高溫約24到25度，西半部日夜溫差可達10度以上。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，宜蘭縣、高雄市、屏東縣、台東縣、連江縣為「中量級」；其餘縣市均為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週二宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門為「普通」等級，中部空品區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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