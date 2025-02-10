墾丁國家公園後灣文化守護者 「黑貓姐」從社運到民謠永不放棄

64歲的楊美雲，如今全心投入民謠傳承。（記者蔡宗憲攝）

2025/02/10 21:25

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣車城鄉後灣村位在墾丁國家公園北端，人口凋零嚴重，近年大多是外地人口居住經營民宿，綽號「黑貓姐」的楊美雲20年前為了家人，從都市國標舞老師回到海邊小村落，對故鄉感情深厚的她，從對抗財團侵害陸蟹棲地，到全心保存當地民謠、海鹽文化，「堅持」精神讓更多人看到故鄉的美。

「極大反差讓早年學生都不敢相信。」楊美雲說，她從小因為耳疾離鄉治療及生活，還到了北部念書，20幾歲出社會後都在高雄開照相館及擔任國標舞老師，當年還拿下六項社交舞比賽第一的榮耀，但忙碌繁華的生活中卻總覺得心理有塊鄉愁，2002年因為父親殷殷叫喚，決定回鄉陪伴父母，也轉變她的人生後半場。

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滿足了鄉愁，卻開始發現美麗的海域一直在變，楊美雲默默的號召村民淨灘，卻在2008年發現財團在沙灘海岸林整地時，燒出約5000隻陸蟹死亡，本來安靜陪伴家人的楊美雲，「這是為了讓人們聽見」赫然成了「戰神」，舉著抗議牌子到處連結環保團體、媒體及學者，槓上財團、墾丁國家公園管理處及部分村民，家門口一度被潑糞、撒冥紙也不退卻。

回想當時，楊美雲也提到，當年許多激烈的字眼及動作，都為了讓外界看見小村莊的無助，她更進一步為寄居蟹募集貝殼，高聲量成功得到來自全國民眾的支持，終於在2018，政府透過「以地換地」到停車場用地，成國內第一起為保育生態而換地的開發案，她也回歸喜歡的地方文化保存。

恆春半島的海邊村落，在過往鹽巴不易取得年代，會自行曬鹽、炒鹽來儲備，後灣村更是底蘊豐厚，楊美雲在對抗財團期間，透過這項地方文化吸引外地民眾關注，除了炒出特色手工海鹽，她進一步取珊瑚礁岩潮池的「鹽鹵水」，帶著體驗民眾製作豆漿、豆腐到豆花，並無私傳承給年輕一代接手，從後灣走向遊客聚集的恆春老街推廣，海鹽更已被五星級飯店採用在頂級料理中。

64歲的楊美雲，如今全心投入民謠傳承，她說，剛回鄉時曾跟著「恆春民謠保存者」黃卻銀學習，看著官方在月琴民謠創新跟保存間擺盪，她堅持在民間紮根，除了保持在各國小教學，這一兩年不願隨著官方帶民謠登上廟堂之上，選擇在街頭巷尾唱給路過的觀光客聆聽，並娓娓道來每個曲調的背後故事。

楊美雲表示，恆春半島民謠本就是出現在村莊街坊，是當年沒有其他娛樂時大夥在農忙閒暇休息鬥嘴念歌詩，沒有太過工整的對仗文法，多的是真摯的情感及隨興發揮，她人生下半場都會在街頭把民謠唱給來自各地的人們聽，如同孤身對抗財團以及傻傻的取海水炒鹽保存一樣，「就是因為很困難才更有做的價值！」

曾並肩「作戰」的屏東環境保護聯盟律師張怡說，黑貓姐除了月琴、海鹽外，當時抗爭財團長達十年，毅力及決心令人敬佩；陸蟹學者李政璋則提到，陸蟹保育不只是學者分析資料，更重要的像黑貓姐這樣在地人對環境的認同。

而恆春半島文史工作者念吉成同樣佩服楊美雲，他說，真正民謠之美，是融入生活、非制式樣板且無所不在，楊美雲在街頭推廣，更勝於廟堂之上，更是恆春民謠的核心精神。

楊美雲曾舉著抗議牌子阻止飯店蓋在陸蟹棲地。（資料照）

楊美雲炒出特色手工海鹽，帶著體驗民眾製作豆漿、豆腐到豆花。（記者蔡宗憲攝）

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