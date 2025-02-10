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    颱風洪水轉發電水源 翡翠水庫去年發電收入突破8億

    翡翠水庫每天供應大台北600萬人的民生用水。（翡翠水庫管理局提供）

    翡翠水庫每天供應大台北600萬人的民生用水。（翡翠水庫管理局提供）

    2025/02/10 20:48

    〔記者蔡思培／台北報導〕翡翠水庫每天供應大台北600萬人的民生用水，水庫在放水同時也可水力發電，售水又售電挹注台北市庫財源。翡翠水庫供水發電收入持續成長，近來更在颱風前調降水位，將原本可能致災的洪水，轉化為供水發電水源，去年水庫發電收入已超過8.5億元，是水庫營運38年以來收入最高。

    翡翠水庫管理局統計，2022年水庫供水發電收5.85億元、2023年7億元、去年已達8.58億元，近兩年成長率分別為20%、22.4%。

    翡管局局長林裕益表示，翡翠水庫近兩年供水發電收入增加關鍵，在於「水庫操作」調度得宜，近兩年上半年枯旱，且鄰近的桃園石門水庫、基隆新山水庫水情常吃緊，翡翠水庫也啟動「跨域支援供水」，每天增加跨區供應80萬噸用水，穩定北台灣6縣市民生供水。

    林裕益也指，翡翠水庫在颱風期間會提前調降水位，放水發電，颱風豪雨來襲時就能「不洩洪」，減少水力位能損耗，將原本可能致災的洪水，轉化為供水發電水源，興利又防災。

    林裕益表示，翡翠水庫集水區303平方公里，是台北市面積的1.1倍，佔新店溪流域1/3、淡水河流域1/9，颱風不洩洪可發揮「蓄洪防災」效果，降低下游水患風險。去年凱米、山陀兒、康芮等三場颱風均未造成新店溪水位暴漲危及沿岸地區。

    翡管局也提高水庫「一水兩用」放水比率，除了翡翠電廠歲修，或水庫水力排砂清淤作業，也儘量採用「供水兼發電」放水，目前水庫放水「一水兩用」比率已超過90%以上，也讓水庫收入增加。另外，翡翠水庫原水管在去年完工啟用後，颱風期間，直接供應直潭淨水場水量增加，也增加發電時數。以去年7月凱米颱風為例，颱風陸警發布後63小時，增加售水收入710萬元、售電收入730萬元，為市庫挹注1445萬元。

    翡翠水庫在放水同時也可水力發電，去年水庫發電收入已超過8.5億元。（翡翠水庫管理局提供）

    翡翠水庫在放水同時也可水力發電，去年水庫發電收入已超過8.5億元。（翡翠水庫管理局提供）

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