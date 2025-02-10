農會經營出彩 靈魂人物首推總幹事

霧峰區農會總幹事黃景建。（記者歐素美攝）

2025/02/10 20:30

〔記者歐素美／專題報導〕農會跳脫傳統經營模式、多元發展出各自的特色，農會總幹事是主要靈魂人物！霧峰區農會總幹事黃景建出身「政三代」，頂著美國西雅圖大學企管碩士的光環，從農會基層做起，擔任總幹事23年，不忘進修，去年取得中興大學應用經濟博士學位，運用所學努力開創農會事業版圖、照顧農友。

黃景建表示，農會扮演的角色就是發展地方農業、創造農業收益、提高農業產值，讓農友獲益。20多年前，台灣要加入WTO，謠傳政府不收公糧，恐衝擊稻米價格，他就與農試所合作推廣益全香米，以保障價格吸引農友契作，並透過舉辦各式活動打開霧峰香米的知名度，後來更開啟酒莊事業，因為製作台灣清酒設備、技術及資金的門檻高，不容易被複製，就有競爭力、才能長久。他說，釀酒除了是一種工藝，也是一種文化，可進一步帶動地方經濟及觀光發展。

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霧峰區農會並買下荒廢20多年的「阿飛仙」林鵬飛醫師的民生診所，打造「民生故事館」，裡面不僅具有全國唯一的「神靖丸」紀念展覧室，訴說日治時期「神靖丸」的歷史故事，也有田媽媽發揮廚藝的「黑翅鳶麵館」。黃景建說，建物拆了就沒了，能留一棟是一棟，尤其林鵬飛連結了台灣重要的歷史「神靖丸」，保存地方文史，與地方文化觀光結合，這是農會的價值，「沒賺錢就是做功德」。

聯合13家農漁會成立農創公司，黃景建想的是未來可進一步促成雙邊貿易，加強外銷；他並化身「霧農大叔」，拍攝短影音、經營社群，除作為行銷參考，並希望進一步創造流量導入團購、電商等平台。

黃景建說，傳統農會只做農業推廣或補助資材及建立產銷班等方法，對農民的幫助不大，因為沒有從整個產業面去看，提升產業發展及創造價值，用農會的力量去蓋米廠、蓋酒廠，透過經濟事業的發展，提升設備、建立品牌，才能用好的價格收購農友的農產品，對產業才有幫助。

有別於黃景建，東勢區農會總幹事田士欣不具顯赫學歷，擔任東勢區農會總幹事16年。鑑於殯葬收取佣金等陋習，他率先台中市各農會創立生命禮儀部，以平價收費照顧地方；由於東勢人口老化，農會並承辦教育局樂齡學習中心的業務，每天開課讓銀髮族有處去。田士欣說，「農會的社會責任就是取之地方、用之地方」。

東勢區農會總幹事田士欣。（記者歐素美攝）

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