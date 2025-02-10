農會跳脫傳統 多元經營成果亮眼

霧峰區農會從推廣香米，到進一步開設酒莊。（記者歐素美攝）

2025/02/10 20:22

〔記者歐素美／專題報導〕傳統農會組織以信用、保險、供銷、推廣部為主，近年來，許多農會朝多元化經營，紛紛成立休閒旅遊部、酒廠、行銷部，甚至生命禮儀部、蔬果截切部，從事喪葬服務，將蔬果等賣進連鎖大賣場、飯店、郵輪，甚至高科技業，還有設置醫院、餐廳，創立自有品牌，甚至參與地方創生、文史保存、樂齡服務，或聯合其他農會成立公司，建立電商平台，上下線整合，加強促銷各地農產品，服務及事業項目琳瑯滿目、百花齊放，早已跳脫大家對農會的刻板印象。

以台中市為例，台中市農會利用原「四角林場」種植約7000株咖啡樹，不僅建立「螢火蟲」咖啡品牌，成立「四角林咖啡莊園」，並與冠軍咖啡師合作，整修舊倉庫開設「憬初尋」咖啡館。

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大安區農會則因擁有豬隻屠宰場，總幹事蔡建宗上任後即藉此建立「飛天豬ANNO」品牌，生產各式生鮮肉品及香腸、水餃、滷味等，並進一步與其他農會聯名推出藥燉排骨、酸菜白肉等冷凍即食包，產品多達上百種，更成立「飛天豬餐館」，不僅在屠宰場開店營業，並進駐西濱快速道路大安休息站。

東勢區農會總幹事田士欣則利用在地桔、梨、柿等農產，創立「吉利市」鮮果品牌，將鮮果賣進好市多，每年創造1.5億產值；並建立生命禮儀部，以平價收費服務農友；東勢區農會更是少數擁有獨資的果菜市場及醫院的農會，近年來更成立蔬果截切部，將鮮切水果供應超商、飯店，甚至台積電、友達等高科技業，多角化經營，並承接教育局樂齡教育十年，照顧偏鄉高齡農友。

新社區香菇產量佔全國七成，是台灣香菇最大產地，新社區農會除推出各式菇類產品，更號召石岡、東勢、豐原、大甲、大肚、龍井、台中地區等共8家農會，成立「蕈源生物科技股份有限公司」，與農業試驗所簽訂技轉，引入液態菌技術生產菌種，以提升太空包產量，增加農友收入。

霧峰區農會以生產「益全香米」打出名號，更設立酒廠，打造「初霧」品牌酒。總幹事黃景建為在全球競爭市場中，找出台灣農產品的競爭優勢，並聯合大肚、大雅、沙鹿、神岡、烏日、龍井、清水、大安、大里、豐原區、花蓮縣壽豐鄉農會、彰化區漁會等共13家農漁會投資成立台灣農創興業股份有限公司，設立「農創家」超市聯盟品牌，並成立「農創家」電商平台，線上線下整合，以促銷各地農產品， 並透過政府促參法，114年起將接手立法院民主議政園區「議蘆會館」的餐廳、咖啡館及住宿等，擴大營業。

大安區農會則建立「飛天豬ANNO」品牌，並以金磚米打響名號。（記者歐素美攝）

台中市農會種植約七千株咖啡樹，建立「螢火蟲」咖啡品牌，並整修舊倉庫開設「憬初尋」咖啡館。（記者歐素美攝）

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