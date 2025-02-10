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    澎湖武轎踩街 揭開西乞龜序幕

    澎湖縣長陳光復與貴賓，一同點燃起馬炮。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣長陳光復與貴賓，一同點燃起馬炮。（記者劉禹慶攝）

    2025/02/10 20:17

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕2025西巡慶元宵炫火武轎踩街，今（10）日晚間正式亮相登場讓馬公的夜晚成為元宵的不夜城，並揭開澎湖西乞龜序幕，縣長陳光復、馬公市長黃健忠、湖西鄉長陳振中、縣議員蘇陳綉色及民進黨澎湖縣黨部主委顏家康、武轎總會會長盧長在等人，都到場共襄盛舉。

    此次路線由石滬廣場集結，在貴賓們點燃騎馬砲後，武轎依序出發，沿著中正路，右轉民生路，右轉建國路，左轉仁愛路，左轉民權路，右轉三民路，右轉民福路，左轉海埔路，在海埔與新店十字路口終點自動解散，沿途都有警力戒護，並維持交通秩序。

    參與元宵武轎西巡活動廟宇，包括南寮保寧宮、湖東聖帝廟、白坑玉聖殿、案山北極殿、重光威靈殿、後寮威靈宮、內垵內塹宮、玉旨中威堂、風櫃温王殿、南甲海靈殿、林投鳳凰殿、中寮代天宮、赤崁龍德宮共13個武轎會共襄盛舉。

    由於武轎是動態神轎，搭配熱門音樂與燈光視覺煙火效果，吸引許多熱愛武轎活動，與喜歡傳統民俗文化的朋友們前往參加，沿途都擠滿圍觀的民眾，成功打響澎湖西乞龜名號，帶動澎湖元宵歡樂氣氛。

    聲光效果十足的武轎踩街，為澎湖西乞龜活動揭開序幕。（記者劉禹慶攝）

    聲光效果十足的武轎踩街，為澎湖西乞龜活動揭開序幕。（記者劉禹慶攝）

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