23組花燈可再生！雲林「永續燈會」高鐵站前登場

「竹浪之聲」是利用廢棄漁網、蚵殼等海洋廢棄物資源打造而成。（記者李文德攝）

2025/02/10 20:37

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣「永續燈會」即日至23日在雲林高鐵站前廣場登場，今（9）日晚間縣政府舉辦啟燈儀式。縣長張麗善表示，燈會中23組花燈作品都是採用回收再生材質、LED省電燈泡、太陽能發電裝置，此處是雲林鄉親搭乘高鐵回鄉的首站，盼讓民眾反思永續環保議題。

此次永續燈會作品之一「竹之光廊」，為燈區最大型作品，以竹的強韌力量及綿延生長，象徵土地生生不息精神。另「竹浪之聲」更是利用廢棄漁網、蚵殼等海洋廢棄物資源打造而成，展區中更有綠能業者打造的「綠能充電站」，供民眾休憩、充電。

請繼續往下閱讀...

今晚啟燈儀式雲林縣長張麗善、雲林縣議長黃凱、國際氣候發展智庫執行長趙恭岳等人出席，一同與民眾見證雲林永續發展新扉頁。

張麗善表示，推動永續不能僅僅是口號，更需要實踐，雲林縣在數位科技、智慧科技接軌同時，必須進一步與縣民攜手，在資源、環境、生活、文化、產業各方面，共同打造更美好的未來。

縣府計畫處長李明岳指出，此次燈會更是攜手社區、學校及藝術家合作，以環保再生材質打造作品，其中北港北辰國小800顆永續紙燈籠，更是切勿錯過的亮點。即日起至23日下午5點至晚間10點30分亮燈，活動期間週末10場手作體驗，如檳榔炭多肉植物組盆、手作舊布環保飲料提袋、紙玫瑰花擺飾等，每場次以10人為限，費用全免，歡迎民眾可上網查詢報名。

永續燈會花燈皆採用再生材質，帶領民眾反思環保議題。（記者李文德攝）

「竹之光廊」，為燈區最大型作品，以竹的強韌力量及綿延生長，象徵土地生生不息精神。（記者李文德攝）

雲林縣「永續燈會」即日至23日在雲林高鐵站前廣場登場，今（9）日晚間縣政府舉辦啟燈儀式。（記者李文德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法