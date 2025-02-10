土城三元宮慶元宵 民代發禮物

土城三元宮今天舉辦元宵節活動，劉和然發放錢母。（記者陳奕劭攝）

2025/02/10 19:53

〔記者陳奕劭／新北報導〕元宵節將至，新北市副市長劉和然今天（10日）赴新北市土城區三元宮參香，一一和里長們寒暄，並向信徒發送錢母，被外界解讀有意為明年縣市長大選造勢。三元宮主任委員、市議員黃永昌、立法委員吳琪銘也同場發送燈籠、點心，吸引上百位民眾參加。

土城三元宮今天舉辦元宵節活動，由劉和然、黃永昌、吳琪銘、土城區長周晉平等人發送1200個錢母、燈籠，並搭起布袋戲供民眾觀賞；聽聞「副市長」要來，地方鄉親已擠滿三元宮內，劉和然一路與鄉親問好，隨後來到2樓參拜後，下樓發放禮物給民眾，欲領取紅包的土城鄉親經廟方安排後，已排成長長人龍，劉也來者不拒，親切與民眾互動。

請繼續往下閱讀...

劉和然表示，沒到元宵節，代表年還沒過完，他今天代表市長侯友宜帶春聯與福袋給大家，福袋裡有5個錢幣意謂「有錢」，有9個5元銅板是「很有錢」，裡面有一個10元意義是「十全十美」，祝福大家新年快樂、蛇福泰吉、心想事成。

黃永昌表示，感謝劉副市長百忙之中前來，他是極優秀、認真打拚的人選，祝福劉和然在參選新北市長的過程中順利，相信他上去是新北市的福氣。

吳琪銘說，「阿昌主委」每一年都在三元宮發錢母、燈籠，感謝民眾辛勞，劉和然也說，黃永昌認真做事情，默默對地方付出，也感謝劉和然默默做事，讓土城愈來愈好，祝福大家心想事成。

土城三元宮今天舉辦元宵節活動，黃永昌發送燈籠。（記者陳奕劭攝）

土城三元宮今天舉辦元宵節活動，吳琪銘發送點心。（記者陳奕劭攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法