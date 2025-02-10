戀愛+聽歌雙重享受！新北情人節活動 板橋府中廣場2/15開跑

圖為去年民眾參與情人節系列活動的搖擺舞。（記者羅國嘉攝）

2025/02/10 20:24

〔記者羅國嘉／新北報導〕情人節沒計劃、還在煩惱怎麼過？新北市青年局於15日至16日每天下午4時到晚上9時，在板橋府中廣場，舉辦「府中戀舞宮 Fuzhong Dancing Palace」，此次活動免費開放，將帶來兩天不間斷的音樂盛宴，不僅如此，更設置拍貼機、飛鏢機、啤酒車等攤位，及安排速寫藝術家、夜拍攝影師到場為民眾捕捉甜蜜回憶。

青年局長邱兆梅指出，此次活動以「LOVE中．樂府中」為主題，打造情人節系列活動，15日、16日將登場的「府中戀舞宮」，結合DJ秀、樂團演出及全體互動的搖擺舞、踢踏舞，另也安排木偶劇團跟民生電氣也會獻上愛情喜劇派對「偶愛你或偶不愛你」，戴上耳機一起來感受最有律動跟劇情的音樂派對。

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除此之外，現場也設置拍貼機、飛鏢機、啤酒車以及各式攤位，還有超大型扭蛋機，民眾憑合作店家或是派對攤位消費滿額發票即可進行扭蛋，贏得Switch、AirPods、Marshall藍芽音響等大獎，派對第二天也安排速寫藝術家、夜拍攝影師到場為民眾捕捉甜蜜回憶。

邱兆梅表示，23日、3月8日的「朋友++」則以「Speed dating」（快速約會）的方式認識新朋友，在170年歷史的國定古蹟林本源園邸裡，一起解謎闖關，調製專屬香氛或體驗茶席；3月8日、3月9日的「一府二路散散步」由民生電氣聯手漫才團體與布袋戲大師設計，規劃兩條獨特的小旅行路線，分別是「府中求愛路線」和「湳雅夜市大進擊」，最後回到市府32樓景觀瞭望台，來場高空Silent Disco派對。詳細資訊可至官網查詢。

新北青年局歡迎青年朋友一起來參加「LOVE中．樂府中」情人節系列活動。（新北市青年局提供）

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