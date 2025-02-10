基隆市府攜台電推電桿地下化 忠二路工程加速啟動

基隆市長謝國樑（左）宣布忠二路將開始推動電桿下地工程，右為台電基隆區營業處長陳据湖。（記者羅國嘉攝）

2025/02/10 19:57

〔記者羅國嘉／基隆報導〕基隆市長謝國樑今（10）日前往忠二路視察電桿地下化規劃，並強調市府將與台電合作，持續推動忠二路（孝一路至孝四路段）共350公尺、17支電桿的下地工程，目標早日完工，改善市容並提升公共安全。

基隆市工務處長陳耀川指出，除忠二路外，也積極推動孝三路、東明路、東信路等地區的電桿地下化工程。另外，忠二路剩餘的350公尺及17支電桿的地下化工程則是下一階段重點；目前仁愛區孝一路、忠二路及忠四路部分區段已完成105公尺電纜地下化，並成功拆除7支電桿。接下來，孝三路的地下化設計規劃已完成，南榮路、過港路等地也將配合人行道改善工程同步推進。

請繼續往下閱讀...

謝國樑說，電桿地下化不僅能改善市容，也能提升行人安全與生活品質，因此市府已將電纜下地列為未來2年施政重點。市府也將透過地方說明會加強與當地居民溝通，確保工程符合民眾需求，並成立專案小組以提升前期作業效率。針對變電箱設置，市府也將盡量安排於公有空間，減少對周邊環境的影響。

台電基隆區營業處長陳据湖則表示，電桿下地的工程施工時間並不長，關鍵在於施工期間如何妥善處理民情問題。依照過往經驗，從規劃到完工至少需要1年時間。台電將在確保用路人安全的前提下，不封路施工，並盡量縮短工期，加速完工，早日讓市民享受更安全、整潔的城市環境。

基隆市工務處長陳耀川指出，除忠二路外，也積極推動孝三路、東明路、東信路等地區的電桿地下化工程。（記者羅國嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法