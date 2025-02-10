週二白天氣溫20度以上！晚起變天 日夜溫差逾10度

明日白天氣溫可達20度，各地多雲到晴，但入夜後將再度變天。（資料照）

2025/02/10 19:28

〔記者林志怡／台北報導〕寒流減弱後，近兩天台灣迎來久違的好天氣，各地白天氣溫重回20度。中央氣象署表示，明日白天感受相對溫暖，各地多雲到晴，但清晨、夜晚仍有低溫，日夜溫差可達10度以上，且晚間起就會再度變天，各地降雨機率提高，接下來先後受到2波冷空氣影響，北部低溫落在13至14度不等。

中央氣象署預報員林定宜說明，明日受到輻射冷卻效應影響，各地早晚寒冷，西半部日夜溫差大，可達10度以上，上半天氣溫則持續回升，可達20度以上，且各地天氣多雲到晴，晚起受南方雲系靠近影響，各地雲量增加，南部地區轉為有短暫陣雨天氣。

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林定宜表示，週三起因鋒面與南方雲系接近，全台有雨，尤其週三至週四期間，中南部、東南部地區有陣雨，且有局部較大雨勢發生機率，且各地氣溫受到東北季風增強影響，也將再度下降，北部、東北部低溫約13至14度，台北市約15度。

此外，林定宜說明，週五雖東北季風減弱，但各地水氣仍然偏多、持續有雨，週六各地氣溫則稍有回升，但因另一波鋒面通過台灣北方海面，北部、東半部、中部地區、南部山區有零星短暫雨。

林定宜指出，週日至下週一清晨則會有另一波冷空氣影響台灣，且可能達到大陸冷氣團等級，北部、東北部再度轉冷，其他地區早晚亦冷，北部低溫約13度，台北氣溫約14度，但影響時間較短，下週一白天冷空氣減弱後，各地氣溫就會再度回升，且僅東半部地區、恆春半島有零星短暫雨。

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