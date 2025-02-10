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    扯！休旅車霸停斑馬線擋路 等女子悠哉穿好2外套才駛離

    南投水里鄉水里火車站前路口，有休旅車違規臨停在斑馬線上，並讓女子穿完外套、取完行李後才離去，離譜行徑引發網友議論。（取自臉書「爆料公社」）

    南投水里鄉水里火車站前路口，有休旅車違規臨停在斑馬線上，並讓女子穿完外套、取完行李後才離去，離譜行徑引發網友議論。（取自臉書「爆料公社」）

    2025/02/10 19:05

    〔記者劉濱銓／南投報導〕臉書「爆料公社」有網友貼出影片表示，本月8日開車行經南投水里鄉水里火車站前，轉彎竟看見有輛休旅車停在斑馬線上，後尾門還開啟，車外有名女子就在車後穿外套，質疑「這樣算是行人還是路障」，離譜行徑引發議論，對此，轄區集集警分局表示，雖未接獲該案的檢舉，但該項違規最高可處600元罰鍰，提醒用路人勿貪方便，以免影響交通或受罰。

    臉書影片顯示，網友開車從水里火車站轉彎行經站前路口，就看見1輛白色休旅車停在斑馬線上，後尾門開啟，並有1名女子在穿外套，一連穿上2件，之後取出後車廂的行李才關上尾門，惟車輛電動尾門關閉過程還一度卡卡，最後女子舉手向休旅車的駕駛示意後，佔用斑馬線的休旅車才終於駛離，前後歷時超過40秒，影片貼出後引發議論，網友紛紛要求檢舉。

    轄管的集集警分局水里分駐所回應，經查影片地點確實位在水里鄉，該輛休旅車在行人穿越道臨時停車已經違規，依法可處300元至600元罰鍰，雖尚未接獲該起交通違規報案或檢舉，但日後針對交通流量大的路口將加強執法，並呼籲用路人遵守規範，切勿在路口行人穿越道臨停上下車，以免影響行人安全與交通順暢。

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