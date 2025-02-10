嘉義東石先天宮大龜王4萬斤破記錄 1年就添8000斤

東石先天宮大龜王運到廟前廣場。（民眾提供）

2025/02/10 18:41

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣東石先天宮慶元宵，重頭戲為「求乞大龜王」儀式，今年大龜王於昨天運至廟宇前廣場擺放，原重3萬3888台斤的大龜王由得主翊揚關係企業一次添加8000台斤還願，首破4萬台斤，重達4萬1888台斤，是嘉義縣最大的米龜，光白米估計花費就超過120萬元，農曆1月17日（國曆2月14日）晚間7點進行求乞儀式，報名至當天下午5點。

東石先天宮副主委黃毓升說，傳統大龜王隔年還願有時添加100台斤或500台斤，今年得主直接加8000台斤，非常罕見；而大龜王以往是由白米與鳳片組成，今年大龜王有白米4萬548台斤、鳳片168台斤，更特別的是加入190台斤關廟麵、50台斤糖果、220台斤美濃粄條、24台斤餅乾及688台斤日式拉麵，還有金牌、金龜等，華麗壯觀。

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東石先天宮慶元宵從本週三農曆1月15日元宵節開始，共有99隻一錢小金龜，民眾報名可直接求乞，三聖筊即可求得，當晚有猜燈謎、擲砲台等活動，並遵循古禮迎請「土地公拐」，進行「觀四腳神」儀式；農曆1月17日晚間求乞儀式，有大龜王、二龜、三龜、四龜、五龜及六龜等米龜，廟方也準備一兩重至六錢重共5隻大金龜讓民眾求乞。

由於求得大龜王隔年還願需再添加重量，動輒超過百萬元的花費已非一般人能負擔，得主眾所矚目；黃毓升說，去年大龜王得主為中埔鄉的翊揚關係企業，從事交通相關工作，預計今年還會再繼續報名參加。

東石先天宮副主委黃毓升說，今年大龜王重達41888台斤。（記者林宜樟攝）

壯觀的大龜王。（記者林宜樟攝）

壯觀的大龜王。（記者林宜樟攝）

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