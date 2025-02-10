放大淨零永續產業民間投資 環境部綠色成長基金第2季受理申請

碳捕捉能捕獲、平衡人類經濟活動所產生的二氧化碳。示意圖。（美聯社）

2025/02/10 18:30

〔記者陳嘉怡／台北報導〕為加速國內淨零新興產業發展，環境部去年向國發基金申請100億元成立「綠色成長基金」，設定優先6大投資對象，需為非上市櫃公司，且具新興的淨零減碳技術者；另也推動成立專案辦公室及信託專戶，並透過說明會廣邀共同投資人，盼第二季開始受理投資案申請。

環境部所提「行政院國家發展基金加強投資綠色成長淨零產業實施方案」，去年11月底獲行政院國家發展基金管理會審議通過，爭取100億元基金投資淨零永續新興產業。針對投資方案執行細節，今年2月對外發布「環境部辦理加強投資綠色成長淨零產業實施方案作業要點」。

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環境部氣候變遷署淨零推動組長溫育勇表示，有許多淨零科技推動可能已有初步成果，但可能因為缺乏後續資金而無法落地，希望透過百億綠色成長基金，擴大投資國內淨零新興產業，例如碳捕捉技術等，並推動成立專案辦公室及信託專戶，協助投資媒合服務，規劃今年第2季開始受理投資案件申請。

溫育勇說明，被投資對象主要是執行淨零永續相關新興業務的國內非上市櫃企業，或主要營業活動於我國的境外企業，但不能是上市櫃公司；另外該要點也規定信託專戶投資金額與比例，單一企業總金額不得超過1.5億元、單次投資不得超過1億元。

該要點也設定6大類與減碳技術相關的重點投資對象，包括資源循環新興產業者；永續及前瞻能源技術發展、科技儲能新興產業者；深度節能、提升能源效率新興產業者；碳捕捉再利用、負碳技術發展新興產業者；數位、低（減）碳技術發展新興產業者；氣候變遷調適技術發展新興產業者。

溫育勇表示，由於淨零科技屬於新興產業，多數創投可能較不熟悉，「現在最愁的是投資人意願」，為給予銀行、創投業者有足夠的投資誘因，因此設計投資金額放大機制，例如政府委託或核定補助的研究計畫投資個案，假設民間投資2000萬元，綠色成長基金信託專戶最多可放大三倍、投資到6000萬元。

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